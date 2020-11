Cyclisme : Ces chiffres marquants ou étonnants de la saison 2020

Depuis dimanche dernier et la victoire de Primoz Roglic sur la Vuelta, le monde du cyclisme a franchi la ligne d’arrivée de la saison 2020. Une saison insolite et inhabituelle, avec un calendrier 'classique' de janvier jusqu’à début mars et puis une interruption jusqu’au mois d’août. Un Tour de France qui précède le Giro ou encore un Liège-Bastogne-Liège disputé avant le Tour des Flandres. Au moment de tirer les bilans, nous vous proposons de découvrir, grâce au site spécialisé Pro Cycling Stats, quelques chiffres marquants ou étonnants de ce cru 2020. Chiffres évidemment à relativiser vu le contexte pour le moins particulier de cette saison placée sous le signe du dossard (Covid) 19.

2'02'' – Suspense sur les grands tours 2 minutes et 02 secondes, comme la somme de l’écart entre les vainqueurs des grands tours et leurs dauphins. Sur le Tour de France, Tadej Pogacar a devancé Primoz Roglic de 59 secondes. Au Giro, Tao Geoghegan Hart s’est imposé avec 39 secondes d’avance sur Jai Hindley. Enfin, sur la Vuelta, Primoz Roglic n’a pu conserver que 24 secondes d’avance sur Richard Carapaz. 59+39+24 = 122 secondes ou 2 minutes 02. A la fin des trois grands tours, l’écart entre le premier et le deuxième était inférieur à la minute. Un chiffre qui reflète bien les scénarios de courses vécus, avec énormément d’indécision. Cette somme de 122 secondes est la plus basse des 10 dernières années. 2020, année du suspense sur les grands tours.

Tadej Pogacar, Tao Geoghegan Hart et Primoz Roglic, trois vainqueurs 'de justesse' sur les grands tours. - © Belga

36,8 – Nicolas Roche coureur le plus "lent" 36,8 km/h, voici la moyenne du coureur le plus "lent" de la saison. Et ce coureur c’est Nicolas Roche (IRL, Sunweb). Une notion de lent à entourer d’énormes guillemets. Le coureur Sunweb présente au compteur 2020 : 34 jours de courses pour un total d’un peu plus de 5.000 kilomètres, le tout roulé à une moyenne de 36,8 km/h. Mais il est évidemment nécessaire de relativiser cette statistique et de préciser qu’un coureur comme Nicolas Roche, bon grimpeur, est le plus souvent aligné sur des courses au profil accidenté ou montagneux, où les moyennes sont évidemment plus basses. Dans les faits, l’Irlandais n’est pas le moins bon coureur du peloton. Loin de là même, en témoigne son excellent Tour de France avec l’équipe Sunweb. Il est d’ailleurs tout aussi excellent, et disponible, une fois la ligne franchie pour analyser les courses à notre micro. Derrière Nicolas Roche on retrouve Tony Martin (ALL, Jumbo-Visma) avec une moyenne de 37,3 km/h et Brent Bookwalter (USA, Mitchelton-Scott) qui affiche, lui, 37,5 km/h de moyenne pour son année 2020. Aucun coureur belge ne fait partie de ce TOP 20 des plus "lents". Par contre, Chris Froome (G-B, Ineos-Grenadiers) occupe la 16ème place avec 38,2 km/h (pour un peu plus de 7.000 kilomètres parcourus). Assez logique vu que le Britannique a plutôt travaillé pour les autres cette année et s’est beaucoup "relevé" dans le final des courses. La vitesse moyenne de toutes les courses World Tour de cette saison affiche : 40,437 km/h (similaire à 2019 avec 40,686 km/h). Vous savez ce qu’il vous reste à faire pour suivre le rythme du World Tour : atteindre cette moyenne de 40 km/h !

Nicolas Roche, coureur le plus "lent", avec d'énormes guillemets, de la saison. - © KENZO TRIBOUILLARD - AFP

39 – Le Wolfpack toujours aussi prolifique 39, comme le nombre de victoires de l’équipe Deceuninck – Quick Step sur l’ensemble de la saison. C’est évidemment moins important que les 68 succès en 2019 et 73 en 2018, mais plus besoin de vous rappeler le contexte avec toutes ces courses annulées. Avec 39 victoires en 177 jours de course, la formation belge affiche tout de même un joli pourcentage de victoires de 22%. Dans ce classement du nombre de victoires pour les équipes World Tour, Lotto-Soudal arrive 11ème avec 12 bouquets. La dernière place du mauvais élève est occupée par deux équipes : Cofidis et Movistar, qui comptent seulement deux succès cette saison.

L'équipe Deceuninck - Quick Step a remporté 39 victoires sur l'ensemble de la saison 2020. - © DAVID STOCKMAN - BELGA

71 – Pello Bilbao, le plus assidu du peloton 71, comme le nombre de jours de course de Pello Bilbao (ESP, Bahrain – McLaren). L’Espagnol est le coureur qui affiche le plus grand nombre en 2020. Avec une assez belle régularité dans ses résultats : champion d’Espagne sur le chrono, 16ème du Tour de France, 20ème des Mondiaux et 5ème du Giro. Derrière Bilbao, on retrouve (sans surprise) Thomas De Gendt (BEL, Lotto-Soudal) avec 69 jours de course, tout comme Michael Valgren (DAN, NTT) et Michael Morkov (DAN, Deceuninck – Quick Step). Pello Bilbao compte le plus de jours en course, mais il n’est pas le coureur qui totalise le plus de kilomètres sur la saison 2020. A ce petit jeu, il est battu de 203 kilomètres par Michael Valgren. Le Danois a roulé 11.418 kilomètres et personne n’a fait mieux. En 2019, c’était un coureur belge qui trustait ces deux classements particuliers. Jens Debusschere (BEL, à l’époque chez Team Katusha Alpecin) avait aligné 95 jours de course pour 15.268 kilomètres.

Pello Bilbao est le coureur qui affiche le plus grand nombre de jours de courses (71) en 2020. - © DAVID STOCKMAN - BELGA

1.246 – Rémi Cavagna roi de l’échappée 1.246, comme le nombre de kilomètres parcourus par Rémi Cavagna (FRA, Deceuninck - Quick Step) au sein de l'échappée ou du groupe du tête. Le Français a multiplié les efforts à l'avant cette saison. Avec finalement peu de réussite pour lui, puisqu'il n'a pu conclure "que" sur la Faun-Ardèche Classic en début d'année. Mais son tempérament offensif a animé les courses, pour notre plus grand plaisir dans ce cyclisme moderne qui a parfois le don "d’anesthésier" le spectacle. Derrière Rémi Cavagna, on retrouve Joey Rosskopf (USA, CCC) avec 1.048 kilomètres à l'avant et Manuele Boaro (ITA, Astana) avec 939 kilomètres. Et où est Thomas De Gendt me direz-vous ? Le baroudeur belge est 15ème, avec 699 kilomètres au compteur. Il est devancé par son équipier Tim Wellens (BEL, Lotto-Soudal), 13ème et premier coureur belge de ce classement avec un total de 714 kilomètres.

Rémi Cavagna échappé sur les routes du Tour de France. - © ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

