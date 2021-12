Cyclisme : Cavendish va prolonger d'un an chez Deceunink-Quick Step, annonce Patrick Lefevere

Tour de France : Eddy Merckx enlace Mark Cavendish au départ de la 19e étape - Cyclisme - Tour... Eddy Merckx s’est présenté au départ de la 19e étape du Tour de France ce vendredi entre Mourenx et Libourne. Le Cannibale, arrivé en France jeudi, en a profité pour féliciter Mark Cavendish avec une accolade chaleureuse juste avant le départ de l’étape. Un joli témoignage du respect entre les deux hommes. Le maillot vert, vainqueur de 4 étapes sur ce Tour de France, a égalé en début de semaine le record de victoires d’étapes du 'Cannibale' sur la Grande Boucle avec un 34e succès personnel sur les routes françaises. Ce vendredi à Libourne, le 'Cav' aura l’occasion de dépasser Merckx en cas de succès au sprint. Une opportunité dont il bénéficiera sans doute aussi dimanche aux Champs Elysées. Etre présent au départ à Mourenx a une saveur bien particulière pour Eddy Merckx qui a lié son nom à la ville française grâce à un de ses plus beaux exploits sportifs. Un sacré numéro qui remonte à 1969, année de sa première victoire sur le Tour de France. Ce jour-là, le peloton affronte la 17e étape de la Grande Boucle avec un Eddy Merckx déjà en jaune avec plus de 8 minutes sur son premier poursuivant Roger Pingeon. Une avance considérable qui n’empêchera pas le Belge de se lancer dans un raid solitaire de 140 km dans les Pyrénées. Une action de pur panache qui permettra à Merckx d’accroître son avance au général de 8 minutes supplémentaires pour finalement terminer ce Tour de France 1969 avec plus de 18 minutes sur son dauphin.