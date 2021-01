Cyclisme : Cavendish bluffé par le combat de Jakobsen pour revenir au plus haut niveau

"Regarder ce gamin. Il va à nouveau impressionner le monde"

Après plusieurs opérations et de longs mois de convalescence, le coureur de 24 ans fait tout pour revenir à son meilleur niveau sous les yeux émerveillés de son équipier, Mark Cavendish : "C’est spécial qu’à 35 ans, je puisse être tous les jours inspiré en voyant quelqu’un rouler. Le monde du cyclisme sait d’où Fabio doit malheureusement revenir. Ce n’est pas agréable, mais je me sens honoré de voir jusqu’où il peut aller. Et de voir à quel point il se bat et qu’il souhaite revenir. Et enfin à quel point il n’a pas peur qu’on puisse le voir souffrir. Regardez ce gamin. Il va à nouveau impressionner le monde. Il y aura un film à ce sujet.