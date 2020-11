Cyclisme : Bert De Backer prolonge d'un an chez B&B Hotels-Vital Concept

Bert De Backer roulera encore pour B&B Hotels-Vital Concept la saison prochaine. Le Flandrien de 36 ans a signé un nouveau contrat avec la formation cycliste française jusqu’en 2021 et entamera donc sa 4e saison avec l’équipe WorldTour. Auparavant, il avait roulé neuf saisons pour Sunweb et ses prédécesseurs Skil-Shimano, Argos-Shimano, Giant-Shimano en Giant-Alpecin.

"Le confinement au printemps dernier m’en a livré la confirmation : j’éprouve toujours énormément de plaisir à m’entraîner. Ce plaisir est le même en course et, à 36 ans, c’est un très bon signe", a réagi De Backer dans le communiqué dans son équipe.

Le Flandrien espère pouvoir de nouveau prendre le départ de sa course favorite en 2021 : Paris-Roubaix. "Tout le monde connaît mon amour pour Paris-Roubaix mais c’est probablement dans la façon de préparer un sprint que je peux être le plus utile en conseillant les plus jeunes, notamment sur les courses par étapes de quelques jours. Pendant de longues années, ce fut mon boulot et je trouvais ça très épanouissant."

De Backer compte une victoire à son palmarès chez les professionnels : le Grand Prix Scherens en 2013.