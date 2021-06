Cyclisme : Bauhaus remporte la 1e étape du Tour de Slovénie

L'Allemand Phil Bauhaus a remporté mercredi, au sprint, la première étape du Tour de Slovénie, longue de 151 km entre Ptuj et Rogaska Slatina.

Tadej Pogacar, vainqueur l'an dernier du Tour de France, qui n'avait plus couru depuis sa victoire fin avril dans Liège-Bastogne-Liège, est arrivé en 45e position.

Le jeune champion de 22 ans a participé à trois reprises au Tour de Slovénie: 5e en 2017, 4e en 2018 et 2019. Il prépare actuellement le Tour de France, programmé à partir du 26 juin, et les JO de Tokyo, dont la course sur route est programmée le 24 juillet.

Cette épreuve n'a pas été organisée l'an dernier. Elle a été remportée deux fois (2015 et 2018) par Primoz Roglic, l'autre Slovène candidat à la victoire dans le Tour de France, qui a privilégié cette année les camps d'entraînement à la compétition avant la Grande Boucle.

Classement de l'étape:

1. Phil Bauhaus(GER/TVB) les 151,5 km en 3 h 33:45

2. Jon Aberasturi Izaga (ESP/CJR) m.t.

3. RUI Filipe Oliveira (POR/UAD) m.t.

Classement général:

1. Phil Bauhaus(GER/TVB) les 151,5 km en 3h33:35.

2. Jon Aberasturi Izaga (ESP/CJR) à 04 sec

3. RUI Filipe Oliveira (POR/UAD) à 06 sec