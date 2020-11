Cyclisme : Arnaud Démare roi des victoires en 2020, Remco Evenepoel meilleur scoreur belge

En remportant la bagatelle de quatorze victoires en 2020 - le tout en moins de trois mois ! -, Arnaud Démare a réalisé l'une des saisons les plus complètes de sa carrière. Le sprinteur de la formation Groupama-FDJ, 29 ans, est tout simplement le coureur qui a le plus souvent levé les bras lors de cette saison très particulière. Il devance Primoz Roglic (douze victoires), Tadej Pogacar et Remco Evenepoel (neuf victoires tous les deux), trois poids lourds du peloton. >> Le Wolfpack pour la neuvième année de suite avec le plus grand nombre de victoires Côté belge, c'est donc Remco Evenepoel qui a décroché le plus grand nombre de victoires (neuf) alors que sa saison s'est arrêtée prématurément le 15 août, sur les routes du Tour de Lombardie. Sans cette maudite chute, son total aurait sans doute été bien plus élevé... Wout van Aert suit avec six succès, soit deux fois plus que les sprinteurs Jasper Philipsen et Tim Merlier (trois victoires).

Arnaud Démare, le roi des victoires en 2020 Arnaud Démare - © FABIO FERRARI - AFP Et pourtant, tout avait très mal commencé pour Arnaud Démare, qui avait donné le coup d'envoi de sa saison 2020 sur les routes de l'UAE Tour le 23 février dernier. Après les cinq premières étapes, la course s'arrête, rattrapée par la pandémie de coronavirus. Le Français est confiné pendant plusieurs jours dans sa chambre d'hôtel avant de pouvoir enfin regagner la France... mais comme tous les autres sports, le cyclisme est contraint de se mettre en pause durant de longs mois. Lors de son retour à la compétition, au Tour de Burgos fin juillet, le vainqueur de Milan-Sanremo 2016 flirte à deux reprises avec la victoire. Deuxième derrière Fernando Gaviria puis Sam Bennett, Arnaud Démare retrouve ses sensations... et il conclut lors de sa première course d'un jour de la saison, Milan-Turin, le 5 août. Ce jour-là, il devance au sprint Caleb Ewan, Wout van Aert et Peter Sagan. Il s'agit de la première de ses... neuf victoires en août : après Milan-Turin, Arnaud Démare s'adjuge deux étapes et le classement général du Tour de Wallonie, le titre de Champion de France ainsi que trois étapes et le classement final du Tour Poitou-Charentes. Il termine aussi deuxième de l'Euro derrière l'Italien Giacomo Nizzolo, et 24ème de Milan-Sanremo. Après un petit break début septembre (il ne participe pas au Tour et privilégie le Giro), le nouveau Champion de France s'adjuge une étape du Tour du Luxembourg avant de prendre la direction de l'Italie. Et là, c'est le jackpot : Arnaud Démare remporte les quatre sprints massifs auxquels il prend part ainsi que le classement par points du Giro. Quatorze victoires en trois mois (il n'avait gagné que cinq fois sur l'ensemble de la saison 2019), le compte est bon ! En 2021, Arnaud Démare sera de retour sur les Classiques avec un nouveau statut. Après s'être imposé à de multiples reprises sur le sol belge, il rêve sans doute à présent d'ajouter une Flandrienne à son palmarès, désormais riche de 75 victoires. Démare remporte le Tour de Wallonie et empoche la dernière étape devant Gilbert - Tour de... Arnaud Démare a remporté l'édition 2020 du Tour de Wallonie mercredi au terme de la dernière étape entre Blegny et Erezée (199,4 km) qu'il a remportée devant Philippe Gilbert et Greg Van Avermaet.