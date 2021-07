Cyclisme : Arnaud De Lie passera pro chez Lotto Soudal en janvier

Arnaud De Lie, 19 ans, va quitter la formation U23 de Lotto Soudal le 1er janvier 2022 pour intégrer l’équipe WorldTour, a annoncé la formation belge lundi. Il a signé un contrat de deux ans.

"Pourtant en première année chez les espoirs, De Lie a convaincu par ses excellents résultats cette saison et la saison passée", indique Lotto Soudal dans un communiqué.

L’année dernière, Arnaud De Lie a été sacré champion de Belgique juniors et a décroché la médaille de bronze à l’Euro de Plouay. Il a également remporté le classement final de la Coupe de Belgique. Il s’est aussi imposé à la Flèche du Brabant Flamand et s’est classé dans le top 10 de Harelbeke et de Paris-Roubaix

Cette saison, le natif de Lescheret en Province du Luxembourg est monté sur le podium du GP Vermarc, épreuve de niveau professionnel remportée par Alvaro Hodeg. Il a ensuite signé plusieurs top 10 au Giro U23 et a remporté samedi le GP Color Code, première manche des U23 Road Series.

"Pour moi, c’est plus qu’un rêve qui se réalise. Avec la crise sanitaire en début de saison, je ne savais pas très bien quoi attendre de 2021. Il faut croire que j’ai tout de même réussi à convaincre Lotto Soudal", déclare Arnaud De Lie. "Plusieurs équipes ont manifesté de l’intérêt, mais rester chez Lotto Soudal était un choix délibéré. Après tout, ils m’ont donné la chance de pouvoir débuter chez les espoirs en étant bien entouré. En janvier dernier, j’ai pu partir en stage en Espagne avec Brent Van Moer, John Degenkolb, Tim Wellens et Philippe Gilbert. Phil, c’est vraiment mon idole. Et maintenant, je vais devenir son équipier ? ".