Cyclisme : A quoi ressemblera le peloton en 2022 ? Tour d’horizon des principaux transferts

Après quelques semaines de repos, les équipes ont commencé à préparer la saison 2022 et sont pour la plupart parties en stage avant de revenir pour les premières courses de l’année fin janvier avec le Tour de la Communauté de Valence et la Vuelta San Juan ( si celle-ci aura effectivement bien lieu ).

Avec des coureurs comme Marc Hirschi , Matteo Trentin , Diego Ulissi ou Fernando Gaviria , la formation émiratie compte de nombreux atouts dans ses rangs. Mais elle a frappé fort sur le marché des transferts et vient compléter une armada déjà bien solide avec les arrivées de Marc Soler (Movistar), Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) et George Bennett (Jumbo-Visma) pour épauler Tadej Pogacar dans la montagne mais aussi de Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) et Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step) pour jouer la victoire dans les sprints. On ajoute à cela les jeunes Alexys Brunel (Groupama-FDJ), Finn Fisher-Black (Jumbo-Visma Development), Felix Groβ (Rad-Net Rose) et Joel Suter (Bingoal Pauwels Sauces WB) et on obtient une équipe parée pour gagner sur tous les terrains et qui commence même à préparer l’avenir.

L’équipe UAE Team Emirates peut se targuer d’avoir l’un des plus grands phénomènes du peloton dans ses rangs en la personne de Tadej Pogacar . Le jeune Slovène, double vainqueur du Tour de France et qui a levé les bras sur Liège-Bastogne-Liège et au Tour de Lombardie a une nouvelle fois réalisé une saison exceptionnelle à seulement 23 ans.

Les Néerlandais misent également sur la jeunesse puisqu’ils accueillent un néo-pro, Milan Vader , et deux coureurs de leur équipe de développement, Michel Hessmann et Mick van Dijke .

Souvent à la bagarre avec UAE depuis plusieurs saisons, Jumbo-Visma comptera encore sur Wout van Aert et Primoz Roglic pour tenter de ramener des victoires. Pour contrer l’armada des Emirats et venir aider son Slovène, l’équipe néerlandaise a recruté le Belge Tiesj Benoot (DSM) et l’Australien Rohan Dennis (INEOS) qui vient remplacer Tony Martin , parti à la retraite, dans le rôle de machine à rouler.

Côté départs, on note la retraite de Ludwig De Winter et le départ de Odd Christian Eiking (EF Education-Nippo) qui avait brillé sur la Vuelta la saison dernière. Le jeune Jonas Koch (Bora-Hansgrohe), Wesley Kreder (Cofidis) et Danny van Poppel (Bora-Hansgrohe) quittent également l’équipe de Jean-François Bourlart .

La jeunesse est également mise à l’honneur avec les arrivées de Kobe Goossens et de Gerben Thijssen (Lotto-Soudal) mais également de Biniam Grmay (Delko) qui avait brillé aux championnats du monde espoirs. Le jeune rouleur français Hugo Page arrive de la Continentale Groupama-FDJ, ainsi que les jeunes Danois Julius Johansen (Uno-X) et Laurens Huys (Bingoal Pauwels Sauces WB). Sven Erik Bystrom (UAE) et Dimitry Claeys (Team Qhubeka) complètent le rayon arrivées.

Après un beau mercato suite à leur montée en World Tour la saison dernière, Intermarché-Wanty-Gobert continue sur sa lancée et a recruté un grand nom en la personne d’Alexander Kristoff (UAE). Même si le Norvégien n’a plus ses jambes d’il y a quelques années, il peut toujours venir jouer les trouble-fêtes et gratter quelques tops 10. Adrien Petit (TotalEnergies) viendra amener son expérience et sa science des classiques flandriennes.

Cela laissait donc de la place pour John Lelangue . Le patron de l’équipe belge a décidé de recruter varié. Rudiger Selig , le rapide allemand débarque en provenance de Bora-Hansgrohe avec Michael Schwarzmann . Victor Campenaerts revient dans l’équipe pour venir étoffer le groupe des classiques et apporter ses qualités de rouleur. Arnaud De Lie saute le pas et passe chez les professionnels (Lotto-Soudal U23) en compagnie des jeunes Cedric Beullens (Sport Vlaanderen) et Jarrad Drizners (Hagens Berman-Axeon).

Du côté de Lotto-Soudal, on dit au revoir à John Degenkolb (DSM) mais également à trois jeunes coureurs belges, Kobe Goossens et Gerben Thijssen filent chez Intermarché-Wanty-Gobert et Tosh Van der Sande s’envole pour Jumbo-Visma. Stefano Oldani rejoint Alpecin-Fenix et Tomasz Marczynski pend le vélo au clou.

Pour cette saison, Patrick Lefevere a une nouvelle fois misé sur la jeunesse belge et a recruté Ilan Van Wilder (DSM), Stan Van Tricht (SEG Racing) et Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix). Deux neo-pros rejoignent également le navire, le Slovaque Martin Svrcek et le Britannique Ethan Vernon . Le jeune rouleur suisse Mauro Schmid débarque, lui, en provenance du Team Qhubeka qui disparaît.

Et une fois encore, le Pat a décidé de miser sur la jeunesse et des coureurs qui pourront s’adapter à l’effectif. Car malgré les départs, Quick Step pourra encore compter sur Julian Alaphilippe , Remco Evenepoel , Fabio Jakobsen , Kasper Asgreen , Mark Cavendish et tous les autres pour empiler les victoires.

Changement de sponsor mais pas de ligne directrice pour l’équipe dirigée par Patrick Lefevere . Deceuninck-Quick Step, c’est fini, place à Quick Step Alpha Vinyl. Une nouvelle fois, les tuniques bleues ont perdu des pions importants avec les départs de Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) et Joao Almeida (UAE), ainsi que Alvaro Hodeg (UAE), Shane Archbold (Bora-Hansgrohe) et Ian Garrison (L39ION of Los Angeles).

Astana est l’équipe qui a le plus changé à la suite de ce mercato avec pas moins de 15 arrivées. La tendance majeure de cette grande lessive est le départ du contingent espagnol (Alex Aranburu, Omar Fraile, Gorka Izagirre, Ion Izagirre, Oscar Rodriguez, Luis Leon Sanchez) et l’arrivée de nombreux coureurs italiens (Leonardo Basso, Valerio Conti, Michele Gazzoli, Antonio Nibali et Simone Velasco). Un changement qui marque le retour de Vincenzo Nibali (Trek) dans l’équipe mais aussi du Colombien Miguel Angel Lopez (Movistar). Ils seront les deux fers de lance de la formation kazakhe. Gianni Moscon (INEOS Grenadiers) sera lui l’atout numéro un sur les classiques. Les Kazakhs perdent également leur grimpeur russe Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) et l’expérimenté Jakob Fuglsang (Israel).

Bora-Hansgrohe a aussi beaucoup transféré et change quelque peu de look suite au départ de Peter Sagan (TotalEnergies). L’équipe allemande a attiré de beaux noms avec les arrivées de Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), Marco Haller (Bahrain Victorious), Sergio Higuita (EF Education-Nippo), Jai Hindley (DSM) et Aleksandr Vlasov (Astana) comme principales arrivées. C’est également la première saison chez les professionnels du Belge Cian Uijtdebroeks. Côté départs, Bora perd toute de même Pascal Ackermann et la garde rapprochée de Peter Sagan (Bodnar, Oss, et Juraj Sagan) ainsi qu’Erik Baska, Andreas Schillinger, Michael Schwarzmann et Rudiger Selig.

EF Education-Nippo s’est également bien renforcé et pourrait bien figurer sur différents terrains. L’équipe américaine accueille Esteban Chaves et Mark Padun qui pourront faire briller l’équipe dans la montagne. Déjà bien paré sur les classiques avec des coureurs comme Bettiol, Keukeleire, Valgren ou Bissegger, EF Education-Nippo pourrait être une des équipes à suivre en 2022. Les Américains accueillent également des jeunes prometteurs comme Sean Quinn ou Odd Christian Eiking. Niveau départs, Sergio Higuita est sans doute le plus important à retenir, ainsi que la retraite de Tejay van Garderen.