Cyclisme : à quoi ressemblera le peloton en 2021 ? Tour d'horizon des principaux transferts

Des épreuves qui devraient nous permettre de voir déjà les premiers cadors en action. Christopher Froome a en effet annoncé sa participation à la course à étape argentine et étrennera pour la première fois le maillot de sa nouvelle équipe Israël Start-Up Nation. A 35 ans et après 11 saisons chez Sky/Ineos, le Britannique a décidé de donner un nouvel élan à sa carrière. Et il n’est pas le seul. D’autres coureurs ont également choisi de changer de tunique. Tour d’horizon des principaux transferts.

Raccourcie et rassemblée en quelques mois, la saison 2020 s’est terminée plus tard qu’à l’habitude pour le peloton cycliste avec la victoire de Primoz Roglic sur les routes du Tour d’Espagne le 8 novembre dernier. Moins de trois mois plus tard, les coureurs seront déjà sur les routes pour participer aux premières courses de la saison : la Classique de la Communauté de Valence (24/01) et le Tour de San Juan (24/01 au 31/01).

Le Canadien Michael Woods , 2e de Liège-Bastogne-Liège 2018 et médaille de bronze aux Mondiaux 2018, est sans doute l’atout le plus intéressant recruté par ISN pour soutenir Froome. La garde rapprochée du 'Kenyan Blanc' a été également renforcée avec l’arrivée de Carl Frederik Hagen depuis Lotto Soudal (8e de la Vuelta 2019) et par l’infatigable rouleur italien Alessandro De Marchi. Trois nouvelles têtes qui s’ajouteront à celle de Dan Martin, arrivé l’an dernier et déjà capable de finir 4e de la Vuelta.

C’est sans aucun doute le transfert le plus retentissant de la saison. Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour de France, lauréat de deux Vuelta et d’un Giro, va tenter de décrocher un nouveau Grand Tour sous la vareuse d’Israël Start-Up Nation.

Côté départs, on assiste aussi à un fameux bouleversement avec la 'fuite' des grimpeurs. Après 9 saisons, Romain Bardet a quitté son cocon pour rejoindre l’équipe DSM (ex-Sunweb). Alexis Vuillermoz, Alexandre Geniez et Pierre Latour ont quant à eux filé chez Total – Direct Energie alors que Stijn Vandenbergh a pris sa retraite.

Elle a pour cela fait signer un 'animal' des courses d’un jour comme Greg Van Avermaet , toujours d’attaque à 35 ans. AG2R a également attiré d’autres solides gaillards comme le tous-terrains luxembourgeois Bob Jüngels , le grimpeur Lilian Calmejane et le sprinteur Marc Sarreau. Ben O’Connor, Damien Touzé, Michael Schär ainsi que les Belges Gijs Van Hoecke et Stan Dewulf ont également rejoint la troupe.

L’équipe AG2R La Mondiale n’a pas seulement changé de nom et de tunique en devenant AG2R Citroën Team. La formation française est - avec Qhubeka (17 renforts) – l’équipe WorldTour qui a accueilli le plus de recrues avec 11 nouveaux-venus dans son effectif.

Pas de folies chez Deceuninck, Lotto mise sur la jeunesse, grands débuts pour Intermarché Wanty Gobert

Mark Cavendish, Sébastien Grignard et Louis Meintjes - © Tous droits réservés

Focus désormais sur les formations belges qui seront désormais 3 dans le WorldTour. Renforcée par l'arrivée d'un nouveau sponsor Intermarché Wanty Gobert a obtenu sa licence et a pu intégrer l'élite du cyclisme mondial.

Timothy Dupont (Wallonie-Bruxelles), Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix) et Yoann Offredo (retraité) n'ont pas fait le grand saut en même temps que leur équipe.

Rayons arrivées, on a recruté trois coureurs capables de performer sur les Grands Tours. Les plus grands espoirs sont placés dans les mollets du Sud-Africain Louis Meintjes, capable de terminer 8e du Tour de France à deux reprises (2016, 2017) mais retombé dans un certain anonymat depuis lors. Les deux autres grimpeurs sont l'Estonien Reïn Taaramae (11e du Tour 2011 et vainqueur d'étape sur Giro et Vuelta) et le Tchèque Jan Hirt (12e du Giro 2017).

Par ailleurs, le Néerlandais Taco van der Hoorn, l'Italien Lorenzo Rota, le prometteur allemand Georg Zimmermann (23 ans) et son compatriote Jonas Koch sont aussi venus grossir les rangs de l'équipe belge.

Pas de grands changements à signaler chez Decueuninck Quick-Step qui veut croire en un come-back au plus haut niveau de Mark Cavendish, engagé pour un an. L'autre recrue de la formation de Patrick Lefevere s'appelle Josef Cerny tandis que Fausto Masnada et le jeune américain Sean Quinn (6e du Giro U23) étaient arrivés en cours de saison dernière.

Chez Lotto Soudal, l'heure était au rajeunissement de l'effectif cet hiver. Sébastien Grignard, Xandres Vervloesem, Maxim Van Gils, Viktor Verschaeve et Harry Sweeny ont en effet intégré l'équipe première après leur passage par l'équipe U23 de Lotto Soudal. Sylvain Monquet (22 ans), Filippo Conca (22 ans) et Andreas Kron (22 ans) vont eux aussi faire leurs débuts dans le WorldTour.

Nikolas Maes et Adam Hansen ont pour leur part pris leur retraite tandis que Jelle Wallays (cofidis), Sander Armée (Qhubeka) Stan Dewulf (AG2R), Remi Mertz (Bingoal Wallonie-Bruxelles) sont aller se chercher de nouveaux challenges.