Cyclisme : A 34 ans, Alexander Kristoff signe chez Intermarché-Wanty-Gobert

A 34 ans, Alexander Kristoff change de formation ! Après 4 saisons, plus ou moins réussies, chez UAE Emirates, le véloce sprinteur norvégien vient en effet de parapher un contrat avec Intermarché-Wanty-Gobert. C'est l'équipe belge qui l'a annoncé sur ses réseaux, expliquant que Kristoff emmenait Sven Erik Bystrom, champion du monde U23, dans ses bagages. Les deux coureurs débarqueront en janvier 2022 et s'aligneront surtout sur les Classiques.

Vainqueur de 79 courses (dont Milan San Remo et le Tour des Flandres) tout au long de sa riche carrière, Kristoff pose donc ses valises chez Wanty pour plus que probablement écrire le dernier chapitre de sa carrière. Reste à voir dans quelle condition il sera, lui qui n'a pas remporté la moindre course en 2021.

"Je suis toujours resté fidèle à mes équipes, mais je sentais que j'avais besoin d'un nouveau challenge dans ma carrière", explique Alexander Kristoff dans un communiqué. "La structure d'Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux m'a vraiment séduit. Je me retrouverai pour la première fois dans une équipe où les classiques sont une priorité. Mes nouveaux coéquipiers vivent pour les classiques, moi aussi, et cela me met en confiance. Cette nouvelle impulsion sera la bienvenue, car cette saison ne s'est pas déroulée comme espéré. Par exemple, les restrictions Covid m'ont empêché de partir en stage durant l'intersaison, et je suis tombé malade en début de saison alors que je n'étais déjà pas en grande forme. Je suis à nouveau sur la bonne voie et j'espère le démontrer en cette fin de saison. Car je veux démontrer que j'ai toujours ma place parmi les meilleurs coureurs du monde et performer sur les classiques comme auparavant".