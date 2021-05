Cyan Uijtdebroeks domine la Classique des Alpes Juniors

Ce samedi, Cyan Uijtdebroeks a été l’auteur d’une prestation de haut vol lors de la Classique des Alpes Juniors, une des épreuves de références chez les 17-18 ans. Le coureur de Hannut a décidé de partir à la moitié de l’épreuve en attaquant dans la première ascension, le Col du Mont Tournier.

Le coureur a repris petit à petit les échappés qui comptaient plus de quatre minutes d’avance avant de les déposer un à un. Le jeune cycliste est ensuite allé s’offrir une belle victoire, confirmant à nouveau les espoirs placés en lui. Sur la ligne d’arrivée, il en a profité pour s’arrêter et soulever son vélo.

"Au début, il y avait une échappée et dans la première côte, je voulais faire le tempo. Mais je voyais que mes plus proches concurrents étaient à bloc. J’ai donc décidé d’attaquer, même si c’était vraiment loin. Et comme j’avais deux équipiers devant, j’ai essayé de bien doser mes efforts parce que je savais que le mont du chat devait venir. Mais j’ai pu reprendre tout le monde et gérer mon tempo. Je suis très heureux de remporter cette classique, qui était mon plus grand objectif dans cette première partie de saison", a déclaré Uijtdebroeks à l’issue de sa victoire.

Cyan Uijtdebroeks sera dès l’année prochaine un coureur de chez Bora-Hansgrohe, sautant la catégorie espoir, comme Remco Evenepoel.