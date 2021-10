Cross des raisins : premier succès en Coupe du monde pour Blanka Vas, Iserbyt confirme

Le cross des raisins a offert un avènement et une confirmation. La très prometteuse Kata Blanka Vas a décroché son premier succès en coupe du monde de cyclo-cross alors qu’ Eli Iserbyt a claqué sa troisième victoire de la saison sur le parcours boueux d’Overijse. La Hongroise est présentée comme l’un des plus grands talents du peloton féminin. Ultra-polyvalente, elle poursuit sa fabuleuse année 2021. 4e des JO en VTT et des championnats du monde sur route, la coureuse de SD Worx a donc ajouté une belle ligne à son palmarès. Elle a devancé Puck Pieterse et la championne du monde Lucinda Brand . Alicia Franck termine 11e et meilleure Belge.

Kata Blanka Vas wins her first #CXWorldCup ever! ???? Pieterse and Brand complete the podium. pic.twitter.com/XdHVHx8z5X

Eli Iserbyt a dominé la course masculine. Il a fait la différence dans le dernier tour où il a pris le meilleur sur Michael Vanthourenhout et Toon Aerts, revenu sur la tête de la course après un début de course plus difficile. Iserbyt remporte son septième succès de la saison, le 3e en Coupe du monde. Il avait déjà gagné à Waterloo et Iowa City, les deux étapes américaines.

Dès le début de course, un groupe de trois coureurs s'isole en tête avec Eli Iserbyt, Quinten Hermans et Michael Vanthourenhout. Hermans doit laisser filer ses compagnons de tête après une chute.

En difficulté en début de course, Toon Aerts retrouve ses jambes et rejoint Iserbyt et Vanthourenhout en tête. Le trio de tête est ensuite rejoint par Laurens Sweeck, qui avait compté près de 20 secondes de retard sur la tête de course. Dans le dernier tour, Iserbyt place une accélération pour décrocher sa troisième victoire cette saison en Coupe du monde. Michael Vanthourenhout s'empare de la 2e place devant Toon Aerts, 3e.

Au classement général, Iserbyt creuse un peu plus l'écart en tête. Le champion d'Europe en titre compte 175 points, soit 45 de plus que Michael Vanthourenhout, 2e avec 130 points. Toon Aerts est 3e avec 129 points, juste devant Quinten Hermans, 5e dimanche (128).