Critérium du Dauphiné : suivez la première étape casse-pattes (LIVE vidéo à 15h20)

La 73ème édition du Critérium du Dauphiné débute ce dimanche à Issoire avec une étape de 181,8 km qui se termine également dans la ville auvergnate. Une étape casse-pattes que vous pourrez suivre en direct vidéo sur La Une et Auvio à partir de 15h20. Au menu du jour, les coureurs devront affronter un circuit final relativement exigeant avec deux ascensions à répéter 3 fois : le Côte du château du Buron (3,2km à 6%) et le Col de la Croix des Gardes (1,6 km à 4,8%).

La course à étapes française doit composer avec un nombre limité de gros bras cette année. Ni Julian Alaphilippe, ni Primoz Roglic ou Tadej Pogacar ne sont présents. Le dernier vainqueur, Daniel Martinez, participe actuellement au Giro. La bataille pour le classement final se jouera probablement entre Geraint Thomas, qui sera le leader d'Ineos au Tour, Alejandro Valverde, David Gaudu et qui sait Miguel Angel Lopez, Brandon McNulty voire Nairo Quintana.

En raison de la pandémie, le Dauphiné avait l'an dernier été très suivie afin de préparer le Tour de France. L'édition 2021 a suscité moins d'intérêt parmi les candidats au maillot jaune à Paris le 18 juillet. Primoz Roglic a opté pour des stages. Tadej Pogacar s'est partagé entre stage et Tour de Slovénie. D'autres, enfin, ont privilégié le Tour de Suisse.

En l'absence des deux vedettes slovènes, la formation Ineos Grenadiers apparaît incontournable avec son trio Geraint Thomas, vainqueur en 2018, Tao Geoghegan Hart et Richie Porte. L'opposition peut être attendue du bloc de Movistar avec Alejandro Valverde, Miguel Angel Lopez et Enric Mas. Nairo Quintana, David Gaudu, Steven Kruijswijk et Brandon McNulty sont également attendus. Chris Froome sera également au départ, le triple vainqueur du classement général cherchera à confirmer dans l'espoir d'être prêt au départ du Tour après sa chute il y a deux ans dans ce même Dauphiné. Le Britannique n'a plus retrouvé le haut niveau depuis lors.

Il y a un contre-la-montre de 16,4 km le quatrième jour, une chance pour les attaquants le deuxième et le cinquième jour et surtout le dernier week-end n'est pas à dédaigner avec beaucoup de cols à franchir dans les Alpes.

Dix-huit coureurs belges figurent sur la liste des engagés. Le triple vainqueur d'étape Wout van Aert n'est pas parmi eux en raison d'une appendicite. Comme l'édition est très montagneuse, il faudra surveiller Tim Wellens, Ben Hermans, Jan Bakelants, Dylan Teuns et Ilan Van Wilder. Oliver Naesen et Greg Van Avermaet pourraient surprendre grâce à une échappée ou Jasper Stuyven dans un sprint difficile.