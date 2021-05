Critérium du Dauphiné : suivez la 2e étape au profil ondulé en direct (LIVE vidéo à 14h20)

Le peloton du Critérium du Dauphiné trouvera une nouvelle fois des routes vallonnées sous ses roues ce lundi pour la deuxième étape de la course par étapes française. Après la victoire de Brent Van Moer dimanche à Issoire, de nouvelles côtes sont au programme tout au long des 172,8 km qui séparent Brioude de Saugues.

Le Col de Peyra Taillade (8,6km à 7,2%), le Côte de la Vachellerie (9,2km à 4,2%), la Côte d'Avers (4,3km à 4%) vont animer le début et le milieu de l'étape avant un final exigeant. L'enchaînement de la Côte de la forêt de Pourchesse (7,1km à 6,5%) et de la Côte de Masset (1,3km à 4,8%) sera sans doute décisif avant les 4 km de descente qui permettent de rejoindre l'arrivée. Suffisant pour faire vaciller le maillot jaune Brent Van Moer ? Réponse en direct vidéo sur Tipik et Audio à partir de 14h20.

