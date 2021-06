Critérium du Dauphiné : Sonny Colbrelli s'impose au sprint sur la 3e étape

Sonny Colbrelli s’est imposé au sprint sur la 3e étape du Critérium du Dauphiné entre Langeac et Saint-Haon-Le-Vieux après 172,2 km de course.

Cette étape promise aux sprinteurs, voit l’attaque de deux coureurs après 1,5 km de course. Un duo composé du Belge Loïc Vliegen (Intermaché -Wanty Gobert) et de l’Israélien Omer Goldstein (Israel Start-Up Nation).

Les deux hommes comptent jusqu’à 3 min 20 d’avance sur le peloton. Un peloton orphelin de Mads Pedersen. L’ancien champion du monde qui a chuté en début d’étape, abandonne à un peu plus de 130 km de l’arrivée.

Comme prévu les équipes de sprinters et le team Bora-Hansgrohe, du maillot jaune de Lukas Pöstlberger, contrôlent la course en gardant les deux échappés un peu au-dessus de la minute.

Le peloton revient sur les deux fuyards à 28 km de l’arrivée. Goldstein est repris mais Vliegen relance et résiste seul jusqu’à 22 km de la ligne. Une attaque qui lui vaudra un passage sur le podium, avec le prix de la combativité.

Comme prévu la victoire se joue au sprint. Le grand favori, Sonny Colbrelli (Barhain Victorious) se montre le plus fort sur les 700 derniers mètres à 5,7% de dénivelé positif. L'Italien de 31 ans, de la formation Barhain-Victorious, a débordé l'Espagnol Alex Aranburu (Astana) parti en tête et l'Américain Brandon Mc Nulty (UAE Team Emirates). Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) a fini 4e et Tim Wellens (Lotto Soudal) 9e. Colbrelli s’impose après deux deuxième places depuis le début du Critérium. Lukas Pöstlberger conserve son maillot jaune avec deux secondes d’avance sur le vainqueur du jour.

Ce mercredi, les coureurs disputeront le chrono de cette 73e édition entre Firminy et Roche-La-Molière sur la distance de 16,4 km. Une étape à suivre en direct à partir de 14h25 avec Rodrigo Beenkens et Gérard Bulens.