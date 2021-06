Critérium du Dauphiné : Padun s’impose au sommet des Gets, Porte remporte le général -... Mark Padun réalise le même exploit que la veille et remporte la dernière étape de ce Critérium du Dauphiné. L’Ukrainien a donc remporté les deux grosses étapes de montagne de ce Dauphiné et remporte également le maillot de meilleur grimpeur. Richie Porte a résisté à quelques attaques et remporte le général. Avec quatre cols a grimpé sur la journée, de nombreux coureurs ont envie de prendre les devants et après plusieurs tentatives, un groupe de 17 coureurs avec Konrad, Martin, Barguil et Madouas et le vainqueur de la veille, Padun réussit à sortir. Trois hommes, dont Bakelants rejoignent les hommes de tête pour former un groupe de vingt. Mark Padun passe en tête au sommet des cols et prend le maillot de leader du classement de la montagne. Au fil des kilomètres, le nombre d’hommes de tête et l’écart avec les favoris baissent. A 26km de l’arrivée, Padun part seul en tête pour tenter de rééditer son exploit de la veille. Dans le groupe des favoris, Nairo Quintana lâche rapidement. Lopez tente sa chance mais est repris rapidement. Haig attaque ensuite et prend un peu d’avance sur le peloton. Thomas accélère sur les derniers mètres du col de Joux Plane. Padun entame la descente vers la dernière montée avec trois minutes d’avance sur les favoris. Dans la descente, Lutsenko et Izagirre prennent tous les risques et reviennent sur Haig avec Thomas, Porte n’a pas su suivre. La pression est sur INEOS Grenadiers et Thomas chute dans la descente. Izagirre, Haig, O’Connor et Lutsenko tentent leur chance tour à tour mais personne ne réussit à creuser l’écart. Thomas réussit à rentrer au courage et les neuf premiers du général se retrouvent dans le même groupe. O’Connor a des fourmis dans les jambes et tente une nouvelle fois d’y aller. Thomas fait le travail pour Porte dans le groupe des favoris. Mark Padun termine l’étape en solitaire et remporte sa deuxième victoire en deux jours. Vingegaard est deuxième. O’Connor termine quatrième de l’étape et reprend quelques secondes au général. Dans le groupe des favoris, plus rien ne bouge et Richie Porte remporte le Critérium du Dauphiné.