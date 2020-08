Critérium du Dauphiné : Jan Bakelants à la tête des Circus-Wanty Gobert-Tormans

Mercredi, le Critérium du Dauphiné cycliste (WorldTour) s’élancera de Clermont-Ferrand. La formation Circus-Wanty Gobert-Tormans a sélectionné un noyau de grimpeurs pour cette course de montagne qui se termine dimanche à Megève dans les Alpes. Jan Bakelants est le capitaine de route de l’équipe belge. Wanty compte également sur Jérémy Bellicaud, Thomas Degand, Fabien Doubey, Alexander Evans, Quinten Hermans et Xandro Meurisse.

Bakelants croit aux chances de l’équipe. "Cette édition du Dauphiné est très fatigante, il n’y a pas la moindre étape de transition", prévoit-il. "Ce sera une excellente préparation pour toute l’équipe pour le reste de la saison. Le niveau des coureurs présents est très élevé, il sera donc difficile de nous montrer en haute montagne. Il faut donc profiter de la première étape vers Saint-Christo-en-Jarez, qui me convient très bien, pour nous mettre en valeur. Car collectivement, nous avons plusieurs atouts pour jouer sur ce terrain vallonné".

"Cette course est généralement la dernière préparation avant le Tour de France, donc le niveau sera très élevé, encore plus que les autres années", prédit le directeur sportif Hilaire Van der Schueren. "En haute montagne, nous devons essayer d’utiliser les opportunités qui se présentent, en anticipant et en nous montrant. La première étape est sur le papier celui qui nous convient le mieux, en basse montagne, donc il faut attaquer et animer la compétition".

L’année dernière, le Danois Jakob Fuglsang avait remporté le classement final du Dauphiné.