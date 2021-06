Critérium du Dauphiné : Geraint Thomas prend sa revanche et surprend le peloton à Saint-Vallier

Le Britannique Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), passé à l'attaque sous la flamme rouge, a remporté ce jeudi la cinquième étape du Critérium du Dauphiné disputée sur la distance de 175.4 kilomètres entre Saint-Chamond et Saint-Vallier.

Le vainqueur du Tour de France 2018, peu à son affaire lors du contre-la-montre mercredi, a résisté au retour de l'Italien Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious), de loin le plus rapide lors du sprint du peloton.

L'Autrichien Lukas Pöstlberger (Bora-hansgrohe) a conservé le maillot jaune de leader avec une seconde d'avance sur le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana), vainqueur du contre-la-montre mercredi.

L'étape a été animée par une échappée de huit coureurs, dont deux Belges, Tim Wellens (Lotto Soudal) et Jasper Stuyven (Trek Segafredo). Ils ont été rejoints à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée.

Dans la Côte de Montrebut, la dernière difficulté du jour située à un peu plus de dix kilomètres de l'arrivée, l'Américain Lawson Craddock (EF Education-Nippo) a tenté sa chance, mais a été rejoint par le peloton, emmené par le Belge Dylan Teuns (Bahrain Victorious) à deux kilomètres du but.

Tombé au kilomètre 88 en compagnie de plusieurs coureurs, le jeune Belge Ilan Van Wilder (Team DSM) a rallié l'arrivée en 22ème position et réussi à conserver son maillot blanc de meilleur jeune et sa sixième place au classement général.

►►► À lire aussi : Gérard Bulens : "Ineos pourrait revoir sa sélection pour le Tour"

Les trois dernières étapes de ce Critérium du Dauphiné seront bien plus difficiles et permettront aux grimpeurs et aux candidats à la victoire finale de se départager lors de trois arrivées qui seront jugées au sommet de différentes ascensions.