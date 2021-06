Au lendemain d'un contre-la-montre décevant, Geraint Thomas a remis les pendules à l'heure jeudi lors de la cinquième étape du Critérium du Dauphiné. Le Gallois d'INEOS Grenadiers a attaqué au début du dernier kilomètre, après un virage très serré et s'est imposé.

Dans une étape qui semblait se terminer par un sprint de groupe, la formation INEOS Grenadiers était étonnamment à l'avant du peloton réduit dans le final. "Mais non, cette attaque n'était pas planifiée", a réfuté Thomas. "Quand j'ai vu que Bahrain n'avait plus de coureurs à part Jack Haig et comme je savais qu'il y avait des virages à la fin, j'ai senti que mon moment était venu et j'y suis allé. J'ai entendu dans mon oreillette que j'avais creusé un écart et j'ai tout donné. Pour être honnête, je ne pensais pas avoir gagné quand j'ai franchi la ligne. Le pauvre Sonny Colbrelli, il m'a dépassé tellement vite!. C'est bon de rebondir. Mercredi, je n'avais probablement pas de grandes jambes et je me suis écroulé dans la deuxième partie du chrono alors que c'est là qu'il faut être le plus fort."

Thomas, qui est en pleine préparation pour le Tour, entamera les trois derniers jours plein d'escalades de l'épreuve avec un écart de 14 secondes. "J'ai hâte d'être dans la montagne. Ce sera un bon test. Mon effort m'a fait mal, mais ça n'a pas duré longtemps. J'espère vraiment que je serai rétabli demain", a conclu Thomas.