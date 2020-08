Critérium du Dauphiné: deuxième round pour Roglic et Bernal à deux semaines du Tour

Plus que 17 jours avant le départ du Tour de France à Nice. Comme chaque année, le Critérium du Dauphiné est en quelque sorte la répétition générale. L’épreuve française débute ce mercredi à Clermont-Ferrand, grand départ inédit au cœur du Massif central. Cinq jours de course au lieu de huit. La faute à un calendrier surchargé suite au report de nombreuses courses à cause du coronavirus. Le plateau est royal. Les 15 premiers de la dernière grande boucle sont au départ à l’exception de David Gaudu (13ème) et Fabio Aru (14ème). Tous les favoris du prochain Tour sont donc sur ce Dauphiné très montagneux.

5 étapes, 5 arrivées au sommet Le public devra se tenir à bonne distance du peloton en raison de la crise sanitaire - © ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP Cela va grimper sur le Dauphiné! La 72ème édition de la course française est un concentré de montagne. Pas de prologue, ni de chrono, mais 5 étapes en ligne. 27 ascensions au programme. 175 km à gravir sur les 818 km à parcourir. C’est un test grandeur nature pour les candidats à la victoire sur le prochain Tour de France.

Duel Bernal – Roglic ? Deux équipes semblent au-dessus du lot. Ineos avec Egan Bernal, vainqueur de la Route d'Occitanie, Geraint Thomas et Chris Froome. Un trio qui va retrouver l’armada Jumbo-Visma de Primoz Roglic, Steven Kruijswijk et Tom Dumoulin. Roglic vient de remporter le Tour de l’Ain. Le Slovène a gagné 2 étapes et le classement final devant le Colombien. Le Dauphiné sera le 2ème round entre Roglic et Bernal. La 2ème confrontation de la saison sur la même course. Un match arbitré par Quintana, Landa, Pinot ou encore le jeune Tadej Pogacar… Des grimpeurs très attendus sur cette course qui mènera le peloton à l’altiport de Megève, lieu d’arrivée des 2 dernières étapes.

16 Belges au départ Wout Van Aert, récent vainqueur de Milan - Sanremo - © DIRK WAEM - BELGA Le successeur de Jakob Fuglsang, double vainqueur du Dauphiné sera connu dimanche. L’an dernier, Dylan Teuns s’était classé 6ème. Le coureur de Bahrain – McLaren avait gagné la 2ème étape et porté le maillot de leader pendant 2 jours. Il sera encore de la partie tout comme Wout Van Aert, l’homme en forme du moment. Le récent vainqueur des Strade Bianche et de Milan – Sanremo s’était offert 2 étapes en 2019 ainsi que le maillot vert. Tiesj Benoot, Xandro Meurisse et Thomas De Gendt accrocheront aussi un dossard sur cette épreuve française qui va se dérouler dans un contexte particulier.

Des mesures sanitaires très strictes Port du masque obligatoire sur le Dauphiné comme au départ de Milan - Sanremo - © DIRK WAEM - BELGA ASO, la société qui organise le Tour de France va tester sur le Dauphiné un protocole sanitaire qui sera appliqué sur la grande boucle. Des mesures strictes pour éviter la propagation du coronavirus dans le peloton. Un peloton qui sera tenu à distance du public. Les spectateurs devront se tenir à 2 mètres des coureurs. Pas de selfie, ni d’autographe. C’est interdit par l’organisation. Le respect des gestes barrières est de rigueur. Le port du masque obligatoire dans les zones départ et d’arrivée, sans oublier l’utilisation régulière de gel hydroalcoolique recommandée par ASO. La société qui organise le Tour de France et le Dauphiné veut maintenir les coureurs dans une sorte de "bulle". Les médias, les invités et le public seront maintenus à l’écart. Chaque matin, au départ des étapes, le parking réservé aux bus des équipes sera fermé. Pas de rencontres possibles dans cette zone. Les interviews devront se faire dans une zone mixte spécialement aménagée pour l’occasion. Le public sera aussi filtré aux pieds des cols pour éviter des rassemblements de masse aux bords de la route. Même principe pour la cérémonie protocolaire à l’arrivée. Elle sera réduite à sa plus simple expression. C’est le plan mis en place pour éviter les risques de nouvelles contaminations sur un Dauphiné qui commence fort. 7 côtes répertoriées au programme de la 1ère étape. 218km entre Clermont Ferrand et Saint-Christo-en-Jarez. C’est la plus longue étape du Dauphiné. Une course à suivre en direct sur La Deux à partir de 14h45.

