Criterium de Roulers : Mark Cavendish s’impose devant Tim Merlier et Jasper Philipsen

13ème étape : Nîmes > Carcassonne : Victoire de Mark Cavendish - Tour de France 2021 - 09/07/2021 Historique ! Mark Cavendish a signé la 34e victoire de sa carrière sur les routes du Tour de France ce vendredi en égalant ainsi le record de victoires d’étapes sur la Grande Boucle, désormais co-détenu avec le légendaire Eddy Merckx. Vainqueur pour la 4e fois dans ce Tour de France, le 'Manx Express' a une nouvelle fois dominé le sprint au terme de la 13e étape longue de 219,9 kilomètres entre Nîmes et Carcassonne. Contrairement aux autres sprints où il avait été déposé aux 150 mètres par son équipe, Cavendish s’est cette fois-ci imposé dans un registre légèrement différent. L’équipe Deceuninck-Quick Step a en effet réalisé une cassure dans les 400 derniers mètres pour permettre à Davide Ballerini de prendre quelques mètres d’avance. C’est donc l’équipe DSM de Cees Bol qui a dû faire l’effort pour reboucher avant que Michael Morkov n’emmène Cavendish dans son sillage. Super-puissant, le champion danois a poursuivi son effort et s’est fait passer de justesse par Cavendish devant la ligne pour signer un superbe doublé. Abonné aux podiums, Jasper Philipsen a pris la 3e place devant le surprenant Ivan Garcia Cortina et Danny Van Poppel.