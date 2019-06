Création d'un syndicat des coureurs cyclistes professionnels belges

La naissance d'un syndicat des coureurs cyclistes professionnels belges, la Belgian Professional Cycling Association (BPCA), a été annoncée lundi.

Ce samedi 29 juin, la veille du championnat de Belgique, des délégués du syndicat des coureurs CPA (Cyclistes Professionnels Associés), viendront en exposer tous les avantages lors d'une réunion que présidera l'ancien champion du monde italien Gianni Bugno, de 14 à 15 heures au Holiday Inn Expo de Gand. Tous les coureurs pros belges sont invités.

"Après le retrait de Sporta", explique Bugno, "il a fallu prendre des mesures pour assurer la représentation des cyclistes professionnels belges au sein de la CPA, et créer une association forte et indépendante dans ce pays. C'est un travail difficile, mais parfaitement exécuté par l'ancien coureur Staf Scheirlinckx, qui nous a déjà rendu pas mal de services dans le passé. Il a ainsi déjà aidé de nombreux coureurs, et a aussi été délegué pour le protocole sur différentes courses, lors de conditions météorologiques extrêmes (Extreme Weather Conditions protocol). Il est entièrement impliqué dans l'aide au bien être des coureurs, en particulier de ses compatriotes..."

"La réunion de samedi sera le premier pas vers la création de l'association des cyclistes professionnels belges", poursuit Bugno. "Les associations nationales qui siègent à la CPA, sont d'une importance fondamentale pour développer l'activité au niveau national, et être proches des coureurs. Avoir un représentant fort qui assiste aux réunions de l'association internationale, et agit en tant que porte-parole des coureurs professionnels de son pays, est essentiel pour que la CPA s'affirme face à l'Union cycliste internationale (UCI), les équipes, les organisateurs et les autres parties prenantes, et cela pour tout ce qui a trait au cyclisme international."

De semblables initiatives sont actuellement lancées sur les rails au Royaume Uni, en Australie, en Pologne et en Allemagne.

La CPA est une association internationale sans but lucratif de droit suisse, regroupant les coureurs professionnels en activité, la seule reconnue par l'UCI.