Covid-19: l'UCI maintient un protocole strict mais se dit "assez confiante" pour la saison

L'Union cycliste internationale (UCI) a maintenu un protocole strict pour faire face au Covid-19 mais son directeur médical Xavier Bigard s'est montré mercredi "assez confiant sur le déroulement de saison".

"Globalement les choses devraient s'améliorer au fil du temps", a déclaré le responsable médical de la fédération internationale lors d'un point-presse tenu avec quelques journalistes. "Dès qu'on aura les éléments qui nous permettent d'alléger le protocole, on le fera. On veut être réactif".

Si l'amélioration à venir "peut être battue en brèche par de nouvelles mutations" du Covid-19, Xavier Bigard a estimé que les courses sur route devraient retrouver une ouverture, au moins partielle, au public à partir de l'été. "Avant l'été, je ne pense pas que ce sera raisonnable", a ajouté le directeur médical de l'UCI en soulignant cependant les différences de situations épidémiques entre certains pays et certaines régions.

Le protocole sanitaire, mis en place la saison dernière, ne connait pas de grand chamboulement. Les résultats, très satisfaisants, avaient permis de sauver la saison. Les trois grands tours et les grandes classiques avaient pu avoir lieu. On ne parle donc "pas de révolution mais de clarification" pour la nouvelle mouture.



Le principe de base - le concept de bulles d'isolement - reste identique. "C'est un espace de protection pour maintenir à distance d'autres personnes dont on ne connait pas le niveau de contagiosité", a expliqué Xavier Bigard.



L'UCI suit au plus près l'évolution de la situation et des recherches scientifiques. L'efficacité des vaccins (95% de protection contre le virus) est notamment source d'espoirs. Mais a ce stade, elle n'autorise pas de relâchement. Aucune étude ne certifie qu'un individu vacciné n'est plus vecteur de transmission. Même les coureurs vaccinés restent soumis à l'obligation des tests PCR.

Le médecin français a exclu "pour des raisons éthiques" que l'UCI fasse pression pour que les coureurs soient prioritaires par rapport à d'autres catégories de population ("priorité aux personnes qui en ont le plus besoin") et que la vaccination soit obligatoire pour participer à des courses.

Le Pr. Bigard a appelé enfin à la suppression des accolades et des congratulations réciproques entre coureurs après l'arrivée. "On les comprend évidemment, on peut parfois les excuser mais c'est un mauvaise message", a estimé le médecin en soulignant qu'elles sont interdites sur le podium