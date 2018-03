Cousin embrouille Politt pour gagner la 5ème étape, Sanchez toujours leader de Paris-Nice

Jérôme Cousin a remporté la 5ème étape de Paris-Nice ce jeudi au terme d'un parcours accidenté de 165 kilomètres entre Salon-de-Provence et Sisteron. Le coureur français de Direct Energie a devancé son compagnon d'échappée l’Allemand Nils Politt (Katusha-Alpecin). Troisième, l'Allemand André Greipel (Lotto-Soudal) a dominé le sprint du peloton arrivé avec seulement 4 secondes de retard sur le vainqueur du jour. Premier belge de l'étape, Oliver Naesen (AG2R la Mondial) a pris la 18ème place.

Présent dans l'échappée du jour qui comprenait quatre coureurs, Politt a tenté sa chance à plus de 15 kilomètres de l'arrivée mais Cousin a fait la jonction dans la dernière difficulté de la journée. A l'approche des 8 derniers kilomètres - alors que le peloton ne comptait plus qu'un retard de 45" -, le Français a décidé de ne plus prendre de relais. Passablement énervé, l'Allemand a tout de même fait les efforts nécessaire pour conserver une légère avance sur le peloton à l'approche de la ligne mais s'est résolu à voir Cousin le déborder dans les 200 derniers mètres. Une attitude contestable mais qui offre une deuxième victoire d'étape à la formation Direct Energie après celle de Jonathan Hivert mardi.

Pas de changement en tête du classement général. L'Espagnol Luis Leon Sanchez (Astana) conserve 15 secondes d'avance sur le Néerlandais Wout Poels (Sky), vainqueur du chrono mercredi, et 26'' sur le Français Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors). Le Belge Tim Wellens (Lotto-Soudal), 8ème à 42 secondes du leader, reste dans le coup pour le podium final.

Vendredi, la 6ème étape proposera au peloton un nouveau parcours accidenté. Lors des 198 kilomètres entre Sisteron et Vence, les coureurs franchiront cinq difficultés, quatre cols de 2ème catégorie et une côte de 1ère catégorie dont le sommet se situe à 6,5 km de l'arrivée.