Courses annulées : Quand les cyclistes restent sur le banc de touche

Alors que la saison cycliste va commencer, les annulations de courses liées à la crise sanitaire s’enchaînent avec un rythme assez inquiétant. Résultat, il ne reste peut-être plus assez d’épreuves pour permettre à tous les coureurs professionnels de rouler. Les annulations provoquent des réorganisations dans les effectifs et les listes de départ. Du coup, certains coureurs doivent céder leur place et rester sur le carreau. Un peu comme un footballeur qui reste assis sur le banc de touche.



L’équipe AG2R Citroën Team a par exemple modifié les programmes de Greg Van Avermaet et Oliver Naesen. Nous avons donc joint Vincent Lavenu, manager de la formation française, pour en parler.

La saison 2021 va réellement commencer ce dimanche à l’occasion du Grand Prix Cycliste la Marseillaise. Une première course a été organisée à Valence le week-end dernier mais la liste des partants ne faisait pas vraiment rêver. À Marseille, sept équipes World Tour seront au départ. Des coureurs comme Philippe Gilbert, Tim Wellens, John Degenkolb ou encore Matteo Trentin rouleront leur première épreuve de la saison. Si on roulera bien dans le sud de la France, d’autres épreuves européennes ont annulé ou reporté leur course à cause de la crise sanitaire (Tour de Valence, Tour d’Algarve, Tour d’Oman, Ruta del Sol, etc.). Résultat, dans ce début de saison, les équipes World Tour se retrouvent avec trop de coureurs par rapport au nombre de courses organisées. Certains restent donc sur le carreau. ►►► À lire aussi : Paris-Roubaix sous la pluie ? Greg Van Avermaet et Oliver Naesen seront prêts ! Exemple concret dans l’équipe AG2R Citroën Team. Les leaders Greg Van Avermaet et Oliver Naesen devaient participer au Tour de Valence. Mais suite à l’annulation de l’épreuve, ils se sont réorientés sur l’Étoile de Bessèges (3 au 7 février) et le Tour des Alpes Maritimes et du Var (19 au 21 février). Des courses où les deux coureurs belges vont forcément prendre la place de deux autres qui ne pourront pas rouler et devront patienter. Nous avons demandé au manager de l’équipe Vincent Lavenu comment il gérait ce contexte. "C’est compliqué, mais on est obligé de s’adapter comme nous nous sommes déjà adaptés en 2020. Nous, on a pris la décision de bouleverser l’effectif des courses que nous allons disputer en France. Et ce, pour permettre à nos meilleurs coureurs, ceux qui ont des objectifs à venir, de pouvoir participer à des épreuves".

Des coureurs vont être pénalisés

"Est-ce qu’il y a trop de coureurs pour le nombre de courses ? C’est trop tôt pour le dire, il faut voir comment la pandémie va évoluer. Ce qui est certain c’est qu’on a, comme beaucoup d’autres équipes, un effectif assez pléthorique et dans cette période où les courses s’annulent il va falloir faire des choix. Des coureurs vont en pâtir. Certains seront privilégiés et d’autres seront obligés d’attendre leur tour". Comment faire passer la pilule et que dire à ces coureurs qui vont être écartés ? "Je pense qu’ils vont le comprendre. Malheureusement, ils savent très bien qu’Oliver et Greg préparent les classiques et ils ont besoin de courir. Ce n’est pas de notre fait, ce sont les circonstances qui font que c’est comme ça. En termes de management, il faut expliquer les choses, faire comprendre, et forcément il y a des coureurs qui vont être pénalisés".

J’ai hâte de voir notre équipe identifiée comme une équipe un petit peu belge

AG2R Citroën Team s’est donné un grand accent belge en recrutant Greg Van Avermaet et en réorientant ses objectifs sur les classiques d’un jour. Nous avons donc demandé à Vincent Lavenu comment il vivait ses premiers mois en tant que patron d’une équipe 'presque belge'.



"On est un petit peu habitué déjà puisqu’on a des coureurs belges dans l’équipe depuis un certain nombre d’années. Mais effectivement, l’équipe aura un accent belge très prononcé et avec bonheur. Car vous avez des courses parmi les plus belles du monde, notamment le Tour des Flandres. J’ai hâte de voir notre équipe identifiée comme une équipe un petit peu belge au départ de grandes courses comme ça et de voir l’effervescence que ça pourra générer. Je sais l’impact que peut avoir Greg Van Avermaet dans votre beau pays. On va arriver avec de grandes ambitions pour essayer de gagner ces grandes courses, j’ai hâte", conclut Vincent Lavenu.