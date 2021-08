Course des Raisins : Remco Evenepoel stoppé dans son élan par un incendie

Remco Evenepoel, seul en tête avec plus de trente secondes d’avance lors de la Course des Raisins qui se déroule ce jeudi à Overijse, a été stoppé net dans son élan à cause d’un incendie qui aurait pris dans une voiture sur le bord de la route. À quelques kilomètres de la ligne d’arrivée, un important nuage de fumée noire a neutralisé la course. Tous les coureurs se sont arrêtés une dizaine de minutes pour laisser place aux pompiers et aux services de secours. Une fois le feu sous contrôle, la course a pu repartir.

Remco, freiné dans son effort dans la Lanestraat, est reparti en tête en râlant un peu, il lui reste un peu moins de 28 kilomètres pour envoyer du jus et, peut-être, remporter la course.