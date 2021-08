Course des Raisins : Remco Evenepoel s’impose après un nouveau numéro et malgré un arrêt d’un quart d’heure

Remco Evenepoel a remporté la 61e édition de la Course des Raisins ce jeudi en solitaire ! Le jeune coureur était particulièrement ému au moment de passer la ligne d’arrivée. Il faut dire que le plateau était particulièrement relevé cette année puisque la course empruntait une partie du parcours des prochains mondiaux, il y avait donc du beau monde !

L’équipe belge a réalisé un doublé puisque Honoré a terminé en deuxième position. Aimé De Gendt complète le podium. Philippe Gilbert a terminé à une jolie neuvième place.

Remco Evenepoel est sorti du peloton sur le Smeysberg, à 60 km de l'arrivée. Dans une course qui a été perturbée par un fait assez inhabituel : alors qu’il restait un peu moins de trente kilomètres, une voiture a pris feu tout proche du parcours. Les commissaires de course ont dû neutraliser la course alors que Remco Evenepoel avait une trentaine de secondes d’avance. Quand la course a repris, Evenepoel a encore creusé l'écart pour compter près d'une minute avance sur un petit groupe où ses équipiers empêchaient les tentatives de contre-attaques.

Evenepoel décroche déjà le 20e succès de sa carrière, à 21 ans, le sixième de la saison après une étape et le classement général du Tour de Belgique ainsi que deux étapes et le classement général du Danemark. Il engrange aussi de la confiance sur une course qui empruntait une partie du parcours des prochains Mondiaux, dont la course en ligne se disputera le 26 septembre.

Son équipier Mikkel Honoré prenait la deuxième place pour un doublé du 'Wolfpack' devant Aimé De Gendt et un autre coureur de Deceuninck-Quick Step, Kasper Asgreen.

Evenepoel succède à son équipier français Florian Sénéchal, absent cette année, au palmarès de l'épreuve.