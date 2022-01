Coupe du monde de cyclocross, Van Aert après ses ennuis mécaniques à Hulst : "La 4e place, le meilleur résultat possible"

Wout van Aert n’a pas réussi à décrocher une huitième victoire de suite dans les labourés cette saison après sa 4e place à Hulst à l’occasion de la 13e manche de la Coupe du monde de cyclocross dimanche aux Pays-Bas.

Dès le premier tour, Van Aert a connu un ennui mécanique qui lui a fait perdre de nombreuses secondes. Vingt-quatrième au moment de repartir, il a finalement terminé à la 4e place à 1 : 09 de Tom Pidcock, vainqueur dimanche.

"Je savais que je devais prendre un bon départ sur ce parcours. Cela m’a réussi avant que je m’arrête net", a réagi Van Aert après la course. "Ma chaîne s’est bloquée et j’ai essayé de continuer à pédaler mais cela n’a fait qu’aggraver le problème. Après, j’ai perdu beaucoup de places et c’était une vraie bataille pour remonter tous ces coureurs."

Avec ce contrecoup, le champion de Belgique se montrait plutôt satisfait de sa quatrième place. "Pendant deux tours, j’ai roulé à fond, mais je voyais que je n’arrivais pas à réduire l’écart. Je suis ensuite revenu sur le groupe de Toon Aerts et je sentais que la 4e place était le meilleur résultat que je pouvais décrocher. Après sept victoires, ma chance est sûrement passée", a souri 'WVA'. "Ma série prend fin sur de la malchance et c’est dommage. J’aurais aimé pouvoir concourir pour la victoire sur ce beau parcours, mais je ne peux rien y changer."

Van Aert va désormais profiter de deux jours de repos avant de prendre le départ du cyclocross de Herentals, à domicile, avant de défendre son titre de champion de Belgique le week-end prochain à Middelkerke.