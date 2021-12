Coupe du monde de cyclocross : Tom Pidcock s’impose sur le fil à Rucphen, Marianne Vos victorieuse chez les dames

Tom Pidcock a remporté le cyclocross de Rucphen, 10e manche de la Coupe du monde de cyclocross, samedi aux Pays-Bas. Le Britannique s’est imposé devant Eli Iserbyt et Michael Vanthourenhout

Sur un parcours très rapide et son traditionnel 'carrousel', la victoire s’est jouée dans le dernier tour où Eli Iserbyt a placé une accélération que seuls Michael Vanthourenhout et Tom Pidcock ont pu suivre. Pidcock et Iserbyt se débarrassaient ensuite de Vanthourenhout.

Dans les derniers mètres, Iserbyt, au bout de l’effort, devait laisser filer le Britannique qui s’imposait sur le fil.

Au classement, Eli Iserbyt conserve cependant sa première place avec 337 points devant Vanthourenhout (228). Toon Aerts, 6e samedi, glisse à la 3e place avec 226 points.