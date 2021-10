Coupe du monde de cyclocross – Eli Iserbyt remporte la 3e manche à Iowa City et renforce sa première place

Eli Isberyt a remporté la 3e manche de la Coupe du monde de cyclo-cross à Iowa City aux Etats-Unis dimanche. Le champion d’Europe 2020 en profite pour renforcer sa première place au classement général.

►►► À lire aussi : Coupe du monde de cyclocross à Fayetteville – Premier succès pour Quinten Hermans, Lucinda Brand fait coup double

Au bout du 3e tour, quatre hommes s’étaient isolés en tête de la course avec Quinten Hermans, Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout et Lars van der Haar. Les quatre hommes de tête étaient ensuite rejoints par Toon Aerts.

Dans le septième tour, Quinten Hermans devait laisser filer ses compagnons de tête après une chute sur les obstacles. Dans le 8e tour, Eli Iserbyt passait à l’attaque et prenait seul la tête de la course. Le coureur de Pauwels Sauces-Bingoal résistait au retour de Lars van der Haar pour décrocher son 2e succès cette saison en Coupe du monde.

Van der Haar terminait 2e à 11 secondes d’Iserbyt et Michael Vanthourenhout complétait le podium à 31 secondes du vainqueur. Toon Aerts et Quinten Hermans terminaient respectivement 4e et 5e à 42 et 53 secondes d’Iserbyt.

Au classement général de la Coupe du monde, Eli Iserbyt conforte sa première place avec 110 points. Quinten Hermans suit avec 86 points, Michael Vanthourenhout est 3e avec 80 points.

La quatrième des 16 manches de la Coupe du monde est prévue le dimanche 24 octobre à Zonhoven.