Coupe du monde de cyclocross, Eli Iserbyt assuré de gagner le général : "Cela montre que j’ai acquis un niveau constant"

Deuxième de la 13e des 15 manches de la Coupe du monde de cyclocross derrière Tom Pidcock dimanche à Hulst aux Pays-Bas, Eli Iserbyt est assuré de remporter le classement général de la Coupe du monde. Avec 405 points, il compte 95 points d’avance sur Michael Vanthourenhout, 2e, et ne peut plus être rejoint.

"Cela fait quelques années que j’attends cette victoire finale en Coupe du monde et je suis content que cela m’a enfin souri", a confié Iserbyt. "Cela montre que j’ai acquis un niveau constant cet hiver. Cela va me permettre de préparer sereinement les Mondiaux. Je vais peut-être partir plus tôt pour le décalage horaire (à Fayetteville aux Etats-Unis, ndlr.) et faire l’impasse sur la manche de Hoogerheide. Je ne sais pas encore si j’irai à Flamanville non plus. Je vais d’abord me concentrer sur Herentals, puis le championnat de Belgique et je verrai après."

Dimanche à Hulst, Iserbyt n’a pas pu profiter de l’ennui mécanique de Wout van Aert et a dû s’avouer vaincu face à Tom Pidcock. "Il a roulé un tour très rapide et je ne pouvais pas aller plus vite. Néanmoins, je pense que la différence n’est pas si grande entre nous. Si van Aert et van der Poel ne viennent pas aux Mondiaux, ce sera peut-être un duel entre Pidcock et moi."

Iserbyt sera au départ mercredi à Herentals et avait aussi un message pour les organisateurs des championnats de Belgique le week-end prochain. "On nous a prévenus que les reconnaissances étaient prévues mercredi. C’est un peu bête, car ils savent qu’il y a une course mercredi. Ce sont les mêmes organisateurs, cela m’étonnerait qu’ils ne soient pas au courant (rires). J’espère que cela va changer et que nous pourrons faire la reconnaissance jeudi."