Coupe du monde de cyclo-cross: Van Aert en démonstration à Termonde, Brand confirme sa suprématie

La tempête Bella a failli avoir raison du cyclocross de Termonde mais pour échauder un cyclocrossman ou une cyclocrosswoman, il en faut beaucoup plus. C’est donc dans des conditions dantesques que cette 3e manche de coupe du monde avait lieu en Flandres. Avec un plateau riche que ce soit chez les hommes ou chez les femmes.

Dans la course masculine. Van Aert (Jumbo-Visma) et van der Poel (Alpecin-Fenix) ont pris les commandes mais la concurrence est rude. Quinten Hermans (Tormans Cyclo Cross Team), Corné Van Kessel (Tormans Cyclo Cross Team), Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen - Bingoal), Toon Aerts (Telenet Baloise Lions) mais aussi Tom Pidcock (Trinity Racing) viennent mettre du piment en tête de course. Un groupe royal pour une course folle. Tout est réuni pour un scénario hitchcockien.

Dans le 2e tour, Van Aert place une première accélération. De quoi décramponner une partie de ses compagnons de tête. Le duel Van Aert - van der Poel se profile. Quinten Hermans semble le plus frais des poursuivants. Mais le spectacle est devant. Wout Van Aert prend ses distances avec le champion du monde néerlandais. Lentement mais inexorablement. Une petite chute dans le 3e tour ne changera pas le déroulement de la course. Le Belge va se livrer à une véritable démonstration. Grignotant seconde après seconde, il repousse ses adversaires. A l'entame du 5e tour, il dispose d'un avantage d'1 minute 4 secondes sur van der Poel.



"Ce n'est pas tous les jours que l'on roule sur un tel parcours. C'est peut-être bizarre à dire, mais je me suis bien amusé. C'était vraiment très dur et la tactique passait au second plan aujourd'hui", a commenté Wout van Aert après sa deuxième victoire de la saison (après son succès à Herentals la semaine dernière). "Il fallait juste essayer d'être le plus fort possible. J'ai vu que van der Poel était un peu distancé. Ce n'est pas son habitude, donc j'ai essayé de garder un rythme élevé. Gagner avec un tel écart (près de deux minutes 50, ndlr), cela fait aussi du bien au moral et c'est la preuve que je suis bien. Maintenant cela vient aussi du fait que le parcours soit boueux comme ça. Il ne faut pas penser que je sois tout d'un coup bien supérieur à Mathieu. Beaucoup de choses dépendent de la forme du jour et des circonstances de course."