Coupe du monde de cyclo-cross: 3e victoire pour Brand qui confirme sa suprématie

La tempête Bella a failli avoir raison du cyclocross de Termonde mais pour échauder un cyclocrossman ou une cyclocrosswoman, il en faut beaucoup plus. C’est donc dans des conditions dantesques que cette 3e manche de coupe du monde avait lieu en Flandres. Avec un plateau riche que ce soit chez les hommes ou chez les femmes.

Chez les dames, la championne du monde, Alvarado (Alpecin-Fenix), était là. Lucinda Brand (Telenet Baloise Lions), la fille en forme du moment aussi. Ajoutez à cela, Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal)ou encore l’emblématique Marianne Vos (CCC-Liv) et vous aurez une idée du casting en or dans les labourés de Dendermonde.

Rapidement, les favorites sortent de leur coquille. Lucinda Brand et Ceylin del Carmen Alvarado prennent les commandes de la course. En poursuite, Denise Betsema et la Belge Sanne Cant. L’ancienne championne du monde retrouve la forme après un début de saison en mode mineur.

En tête, la course se résume à une passe d’armes entre Brand et Alvarado. La championne du monde va chuter deux fois. Sa deuxième glissade permettant à Brand de s’isoler en tête au moment d’attaquer le dernier tour. Derrière la jeune championne américaine Clara Honsinger a mené un tempo prudent et efficace puisqu'elle a réussi à remonter jusque dans le sillage de l'intouchable Brand.

L’actuelle leader de la coupe du monde n’a plus eu qu’à gérer son avantage pour enregistrer sa 3e victoire en autant de manche. Elle accentue son avance au classement général sur Ceylin del Carmen Alvarado qui termine finalement 3e derrière Clara Honsinger. Côté belge, Sanne Cant a dû se contenter d'une 6e place finale.