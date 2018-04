Coup double pour Sarreau sur le Circuit de la Sarthe, Noppe 8ème

Marc Sarreau (Groupama-FDJ) a remporté la 2ème étape du Circuit de la Sarthe, mercredi après 183,7 km entre Riaillé et Ancenis. Le Français a devancé, au sprint, le Néo-Zélandais Alex Frame (Trek-Segafredo) et l'Italien Manuel Belletti (Androni -Sidermec-Bottecchia). Meilleur Belge, Christophe Noppe (Sport Vlaanderen-Baloise) a terminé 8ème.

Deux hommes sont partis dès les premiers hectomètres de course. Le champion de Bulgarie Nikolay Mihaylov (Delko-Marseille Provence KTM) et le Colombien Juan Felipe Osorio (Manzana Postobon) se sont échappés et ont compté jusqu'à 5'05 d'avance sur le peloton, avant d'être repris aux alentours du km 120.

C'est alors qu'un autre duo, composé des Français Benjamin Thomas (Groupama-FDJ) et François Bidard (AG2R La Mondiale), a pris la fuite. Le peloton a finalement opéré la jonction finale à 7 km de la ligne.

Plus véloce, Sarreau, 24 ans, a décroché sa 4ème victoire de la saison. Il avait déjà enlevé deux étapes de l'Étoile de Bessèges et la Roue Tourangelle. Il est désormais leader du général après sa deuxième place la veille.

Jeudi se déroulera la 3ème et avant-dernière étape, longue de 199 kilomètres entre l'Abbaye de l'Epau et Pré-en-Pail-Saint-Samson. Le profil, accidenté dans les quatre tours du circuit local, pourrait sourire à un baroudeur.

En 2017, Lilian Calmejane avait inscrit son nom au palmarès de cette course à étapes française.