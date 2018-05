Coup double pour Coquard aux Quatre Jours de Dunkerque, De Buyst 2e

Le Français Bryan Coquard (Vital Concept) a remporté la 4e étape de la 64e édition des Quatre Jours de Dunkerque (2.HC), qui a relié vendredi Dainville et Mont-Saint-Eloi sur une distance de 172,5 km. Le Nazairien s'est imposé au sprint devant le Belge Jasper De Buyst (Lotto-Soudal), le Néerlandais Wouter Wippert prenant la 3e place.

Le Français Samuel Dumoulin et le Belge Xandro Meurisse complètent le top 5.

Bryan Coquard reprend le maillot rose de leader qu'il avait dû céder à Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert) jeudi après la 3e étape. Au général, Coquard compte 10 secondes d'avance sur Timothy Dupont et 12 secondes sur les Français Marc Sarreau et Nacer Bouhanni, vainqueurs des 1e et 3e étapes.

Samedi, la 5e et avant-dernière étape verra le peloton aller de Wormhout à Cassel sur un tracé de 178,7 km.