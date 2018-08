Coup double de Hodeg lors de la 3ème étape du Tour de Pologne

Le Colombien Alvaro Hodeg (Quick-Step Floors) a remporté la 3ème étape du Tour de Pologne (WorldTour) lundi à Zabrze après 140 kilomètres au départ du Stadion Slaski. Pour la troisième fois de rang, l'arrivée s'est jouée au sprint. Hodeg s'est imposé devant le Britannique Daniel McClay (Education First) et l'Allemand André Greipel (Lotto Soudal). Jurgen Roelandts (BMC) a terminé 9ème et premier Belge.

Alvaro Hodeg (Quick-Step Floors) prend le maillot de leader à l'Allemand Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe), vainqueur des deux premières étapes, qui a terminé 12ème lundi.

Au général, Hodeg devance maintenant Ackermann de 2 secondes et Greipel de 15 secondes.

La troisième journée de cette course à étapes, épreuve WorldTour depuis 2009, offrait un profil plat au peloton avant le début des choses sérieuses mardi. Une longué échappée, composée du Français Matias Le Turnier (Cofidis), du Polonais Michal Paluta (CCC Sprandu Polkowice), du Russe Alexander Folirov (Gazprom-RusVelo) et du Belge Jenthe Biermans (Katusha), a compté jusqu'à 4'20'' d'avance sur le peloton.

Le quatuor a finalement été repris 10 kilomètres avant la ligne.

Mardi, les coureurs disputeront une étape de 179 kilomètres, jalonnée de quatre cols de première catégorie dans les 70 derniers kilomètres. Cela devrait permettre aux prétendants à la victoire finale de prendre les commandes du classement général.

Le Tour de Pologne, remporté en 2016 par Tim Wellens et en 2017 par Dylan Teuns, se terminera vendredi à Bukowina Tatrzaska.