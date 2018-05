Cort Nielsen s'impose devant Van Avermaet dans la 2e étape du Tour du Yorkshire

Le Danois Magnus Cort Nielsen (Astana) s'est adjugé la 2e étape du Tour du Yorkshire, disputée vendredi sur 149 km entre Barnsley et Ilkley, en Angleterre. Le Danois s'est imposé au sprint devant Greg Van Avermaet (BMC) et l'Espagnol Eduard Prades (Euskadi-Murias). Vainqueur de l'épreuve l'année dernière, Serge Pauwels (Dimension Data) a pris la 4e place.

L'arrivée était jugée après la Cow and Calf, une côte de 1,8 km à 8,2% de moyenne. Michael Storer a tenté sa chance dans l'ascension mais a été repris par Pauwels et Van Avermaet. Le champion olympique a lancé le sprint, mais a été dépassé par Cort Nielsen, qui a décroché son second succès de la saison.

Magnus Cort Nielsen s'empare de la tête du classement général, où il compte 4 secondes d'avance sur Van Avermaet. Pauwels est 4e à 10 secondes.

Samedi, la 3e et avant-dernière étape mènera le peloton de Richmond à Scarborough sur 181 km.