Coronavirus : pas de Mondial de cyclocross pour les juniors et juniores à Ostende

Les courses pour les juniors et les juniores des championnats du monde de cyclocross n'auront pas lieu à Ostende les 30 et 31 janvier prochain, a officialisé l'UCI, l'Union cycliste internationale, vendredi, citant une décision des autorités compétentes en Belgique.

"En raison de la pandémie de coronavirus et suite à l'apparition de la nouvelle souche (SARS-CoV-2), les courses pour juniors et juniors sont annulées", rapporte le communiqué qui précise que les courses pour élites et Espoirs tant chez les messieurs que chez les dames restent bien prévues au programme les 30 et 31 janvier.

