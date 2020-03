Coronavirus : Paris-Nice s'arrêtera samedi, une équipe refuse de prendre le départ

Malgré l’allocution du président Emmanuel Macron et les mesures fortes décidées sur le sol français, Paris-Nice se poursuit aujourd’hui avec la 6ème étape. Mais "la course au soleil" n’ira pas à son terme. Les organisateurs ont officiellement décidé d’arrêter Paris-Nice samedi, à l’issue de la 7ème étape. La dernière étape de dimanche entre Nice et Nice ne se disputera pas. Décision prise en concertation avec les autorités, L'UCI et la Ville de Nice.

Sur place, la formation Bahrain-McLaren de Dylan Teuns a toutefois annoncé ce matin son retrait de la course. Dylan Teuns occupait la 6ème place du classement général, à 1'09'' du leader Maximilian Schachmann. Selon les échos de "radio peloton", d’autres équipes s’interrogent.