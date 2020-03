Coronavirus : Les Strade Bianche postposées, Tirreno-Adriatico annulé

C’était dans l’air depuis quelques heures, c’est désormais officiel. Une réunion ce jeudi matin à 11h entre les différentes parties concernées aurait débouché sur une remise des Strade Bianche. En cause, la menace grandissante du Coronavirus en Italie. La course n'aura donc pas lieu ce samedi. Reste à voir si les organisateurs trouveront une date ultérieure à laquelle la course pourra avoir lieu.

Autre information tombée aujourd'hui, Tirreno-Adriatico serait, lui, annulé. Quant à Milan San Remo, la question est toujours en suspens.