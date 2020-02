Coronavirus : Les coureurs confinés, "de la suspicion mais pas de panique" aux Emirats

Le Tour des Emirats s’est arrêté de manière brutale dans la nuit de jeudi à vendredi. Les organisateurs ont décidé de l’arrêter suite à la contamination de deux personnes présentes sur la course, "deux membres du staff italien d’une des équipes participant à l’épreuve" rapporte le communiqué de l’organisation.



Les dernières étapes ont été annulées et toute la "caravane" est bloquée. "On a été averti cette nuit à trois heures du matin que toutes les équipes devaient être testées", explique Remy Mertz, coureur Lotto-Soudal engagé aux Emirats. "Les contrôles ont eu lieu à 6 heures. On a tous été contrôlés au même endroit : dans le corridor au deuxième étage. Il y avait des médecins qui faisaient des prélèvements de mucus au niveau des narines et qui ont pris la température au niveau de l’oreille."



Les organisateurs ont été emmenés dans un hôtel différent de celui des coureurs. Ils sont aussi confinés. "On n’a même pas la possibilité de commander de la nourriture à l’extérieur (mais le room service est accessible, ndlr). Tout est totalement fermé. On n’a pas vraiment de nouvelles de l’organisation. On attend juste les résultats des analyses."



"En ce moment, chacun est confiné dans sa chambre", raconte Serge Seynaeve ancien coureur, et pilote pour l’agence de photo Getty Images. "Durant le petit-déjeuner ce matin, il a été demandé de ne pas bouger. Chacun est remonté en chambre et on patiente. On devrait passer des tests prochainement. L’hôtel des coureurs est situé juste à côté du nôtre. Par principe, ils ont bloqué tous les gens qui faisaient partie de la course. Lorsque les tests auront été effectués, on saura si on peut quitter l’hôtel ou non. Ça fait huit jours qu’on est tous ensemble. Forcément, il doit y avoir d’autres personnes contaminées. Je ne peux pas vous confirmer précisément qu’il s’agit de deux coureurs car je suis bloqué dans mon hôtel."

"On va peut-être devoir rester dans l’hôtel durant 14 jours", poursuite Seynaeve. "Les médecins des équipes ont expliqué cela au petit-déjeuner. On est prévenu, ce n’est pas à exclure. Certains ont peur, oui. Avant l’épreuve, on rigolait en disant que quelqu’un d’entre nous avait peut-être emporté le virus avec lui. On en rigolait, mais on sent une tension dorénavant. C’est inconscient, mais chacun garde ses distances. On ne se fait plus la bise le matin, on ne se serre plus la main. Chacun se regarde avec respect, mais avec suspicion. Il n’y a toutefois pas de panique, pas de psychose."