Coronavirus: Le Tour des Emirats arrêté après 5 étapes, 2 personnes contaminées

Le Tour des Emirats est terminé en raison du coronavirus ! Après cinq étapes, les organisateurs ont décidé de l'arrêter suite à la contamination de deux personnes présentes sur la course, "deux membres du staff italien d'une des équipes participant à l'épreuve" rapporte le communiqué de l'organisation.

"Les étapes restantes du Tour des EAU sont annulées après que deux cyclistes italiens ont été testés positifs pour le nouveau coronavirus", a déclaré le Conseil des sports d'Abu Dhabi dans une déclaration à l'agence de presse officielle WAM. Les organisateurs ont également indiqué que l'ensemble des concurrents allaient être testés afin de déterminer s'ils ont également contracté le virus.

Huit coureurs belges -Pieter Serry et Stijn Steels (Deceuninck - Quick-Step), Steff Cras, Jasper De Buyst, Rémy Mertz et Tosh Van der Sande (Lotto Soudal), Laurens De Plus (Jumbo-Visma) et Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling) - ont pris le départ du Tour des Emirats arabes unis. Laurens De Plus n'a pas pris le départ de la 2e étape.

"C'est dommage que l'UAE Tour soit annulé mais la santé publique passe avant tout", a tweeté le Britannique Chris Froome, qui disputait aux Emirats sa première course de la saison. "Nous attendons tous d'être testés et nous restons à l'hôtel jusqu'à nouvel ordre. J'espère que les personnes touchées vont vite récupérer et qu'il n'y a pas de nouveaux cas".

D'un point de vue sportif, Tadej Pogacar a remporté la cinquième et dernière étape, ce jeudi, entre Al Ain et le sommet de Jebel Hafeet (162 km). Le Britannique Adam Yates (Mitchelton-Scott) était leader du classement général. Il a donc été désigné vainqueur de l'épreuve, devançant le Slovène Pogacar, le Kazakh Alexey Lutsenko et le Français David Gaudu.