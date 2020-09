Coronavirus : le préfet du Nord laisse planer le doute sur la tenue de Paris-Roubaix le 25 octobre

Le Préfet du Nord Michel Lalande a laissé planer le doute sur la tenue de Paris-Roubaix à la date prévue, le 25 octobre prochain. En cause: la recrudescence du Coronavirus en France et plus particulièrement dans le Nord.

L'Enfer du Nord a déjà été déplacé une première fois à cause de la vague printanière du Coronavirus. Il pourrait connaître le même sort dans un mois.

"Pour moi, l'organisation de cette course est interrogée" a expliqué Michel Lalande à France Bleu Nord. "Le Tour de France a eu lieu. J'imagine que les gestes sanitaires sont étudiés également pour le Paris-Roubaix. Je le dis en tant que préfet de Région, je rencontrerai bientôt les organisateurs pour voir quelle position on prend dans un contexte de circulation du virus renforcée par rapport au Tour de France, quelle position prendre sur le Paris-Roubaix."

Le 25 octobre coïncide avec les vacances de Toussaint en France. Le gouvernement français pourrait envisager de limiter les les déplacements durant cette période.