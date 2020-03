Coronavirus: Le Colombien Nairo Quintana en quarantaine dès son retour en Colombie

Le coureur cycliste Nairo Quintana doit être mis en quarantaine pendant deux semaines dès son retour dans son pays d'origine, la Colombie. Le vainqueur de la dernière étape de Paris-Nice, samedi, a annoncé lui-même l'information sur son compte Twitter. "Après avoir redonné de la joie à mon pays, je devrai m'en tenir aux deux semaines d'isolement préventif que le gouvernement m'ordonne de faire", a déclaré le coureur de l'équipe Arkéa-Samsic.

Quintana connaît un excellent début de saison avec cinq victoires sous ses nouvelles couleurs : le classement final du Tour de Provence, ainsi qu'une étape, et celui du Tour des Alpes Maritimes et du Var, en plus d'une étape, et la dernière étape de la Course au Soleil. Il était un des favoris pour la victoire finale à Paris-Nice, qui s'est poursuivi mais a été raccourci d'une étape en raison du coronavirus. Une chute dans la deuxième étape a contrarié ses plans. Le classement final est revenu à l'Allemand Maximilian Schachmann.