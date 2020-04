Coronavirus : l'UCI réduit ses dépenses, soutient les équipes et les organisateurs

L’Union Cycliste Internationale (UCI) a annoncé ce jeudi qu’elle prenait différentes mesures pour lutter au mieux contre les conséquences financières de la crise du coronavirus. L’UCI va notamment placer ses 130 collaborateurs au chômage temporaire "à des pourcentages divers" et soutenir les équipes qui connaissent des difficultés financières.

Avec le cyclisme à l’arrêt au moins jusqu’au 1er juin en raison de la pandémie de coronavirus, l’UCI fait également les frais de la crise financière. Le Comité Directeur de l’UCI a approuvé un plan de réduction des dépenses sans précédent.

Parmi les différentes mesures, les 130 collaborateurs sont mis au chômage technique. Les dirigeants de l’UCI (élus et Senior Management) ont également décidé de réduire leurs salaires ou indemnités. "L’heure est à la mobilisation de la famille du cyclisme pour préparer ensemble notre sport à se relever de la crise sanitaire et économique qui le frappe. Chacun d’entre nous est appelé à l’unité, à la responsabilité et au courage. C’est dans ce cadre que l’UCI met en place une série de mesures drastiques qui doivent lui permettre de traverser la tempête. Ces choix sont difficiles mais nécessaires si l’on veut reconstruire le cyclisme de l’après Covid-19", a déclaré David Lappartient, le président de la fédération internationale.

Une crise qui touche également différentes équipes du peloton dont CCC, l’équipe de Greg Van Avermaet, qui a dû suspendre les contrats de son personnel et réduire fortement les salaires des coureurs. "Consciente de l’impact de la crise actuelle sur le peloton professionnel, l’UCI a créé un groupe de travail, composé de représentants des coureurs (CPA), des équipes (AIGCP) et de notre Fédération. L’UCI et ses partenaires se sont entendus sur le cadre qui permettra aux équipes qui rencontrent des difficultés financières sérieuses de prendre les mesures nécessaires à leur continuité dans le contexte de la pandémie", a-t-elle expliqué dans son communiqué.

L’UCI a également reçu près de 650 demandes de reports ou d’annulations d’épreuves jusqu’au mois d’août en raison de la pandémie de coronavirus. Ce chiffre représente 30% du calendrier international sur l’année. Afin de venir en aide aux organisateurs qui ont vu de nombreux revenus leur passer entre les doigts, l’UCI se montre solidaire. Elle rétrocédera aux organisateurs d’épreuves annulées – et comprises dans la période durant laquelle la tenue d’événements n’est pas possible – l’intégralité des taxes d’inscription au calendrier dans le cadre des mesures d’accompagnement mises en place depuis le début de la crise. En ce qui concerne la suite du calendrier, l’Union Cycliste Internationale a uniquement confirmé "la situation des Championnats du Monde Route UCI 2020 d’Aigle-Martigny (Suisse) est naturellement suivie de près, même si ces Championnats semblent à l’abri des conséquences du Covid-19 au vu de leurs dates (20-27 septembre 2020)."