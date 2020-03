Coronavirus : Konovalovas, coureur de Groupama-FDJ, raconte son isolement aux Émirats

Le calvaire continue pour quatre équipes cyclistes toujours bloquées dans leur hôtel aux Émirats. Depuis l’annonce de personnes contaminées par le coronavirus et l’arrêt du Tour des Émirats, les formations UAE, Gazprom, Cofidis et Groupama-FDJ sont confinées dans leur hôtel. Les cas de coronavirus sont apparus chez UAE et Gazprom, mais malheureusement pour les deux formations françaises, elles partagent le même hôtel. Voilà pourquoi les coureurs Cofidis et Groupama-FDJ sont mis en quarantaine sur place.

Nous avons contacté sur place Ignatas Konovalovas, coureur de Groupama-FDJ. Il nous raconte sa vie en isolement depuis une semaine. "Personne ne peut pas sortir de l’hôtel, ni les coureurs, ni le personnel de l’hôtel. On peut circuler et marcher dans notre étage, aller dans les chambres des coéquipiers. Mais il est recommandé de ne pas prendre l’ascenseur et descendre au rez-de-chaussée", explique le cycliste lituanien.

"Au début, l’atmosphère dans l’hôtel était bizarre. Les couloirs étaient vides, on ne voyait que des poubelles, un peu comme dans les films… Cet hôtel est monstrueux, énorme, avec une dizaine d’étages. Et il y a très peu de personnes ici à l’intérieur. Maintenant ça va un peu mieux, il y a un peu plus d’animation. Mais bon, le personnel de l’hôtel arrive dans les chambres avec les masques, etc. Mais heureusement qu’ils reviennent dans les chambres car au début, on passait l’aspirateur, on nettoyait notre chambre, la salle de bain et on changeait nos draps !".