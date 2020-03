Coronavirus: "Il est trop tôt pour parler de reprogrammer les courses" estime Belgian Cycling

Il n'est pas encore certain que les courses de printemps flandriennes annulées pourront avoir lieu plus tard dans la saison. La fédération belge de cyclisme (Belgian Cyling) a confirmé vendredi que toutes les courses belges étaient annulées jusqu'au 3 avril. "A l'instant, nous ne pouvons pas encore répondre aux questions sur des changements éventuels de dates d'épreuves car nous ne connaissons pas la durée de cette période et nous ignorons quelles épreuves pourraient être annulées dans le monde entier", a-t-elle expliqué.

>> Lire aussi: La décision d'annuler le Grand Prix E3 a été "difficile à prendre"

En raison du coronavirus, les autorités fédérales ont décidé jeudi qu'aucun événement sportif ne pouvait avoir lieu dans notre pays jusqu'au 3 avril. Une décision qui a mené à l'annulation de la Nokere Koerse (18 mars), Bredene-Coxyde Classic (20 mars), Les Trois Jours Bruges-La Panne (25 mars), E3 BinckBank Classic (27 mars), Gand-Wevelgem (29 mars) et A travers les Flandres (1er avril). La tenue du Tour des Flandres (5 avril) est encore en suspens.

Belgian Cycling annonce vendredi que les activités des équipes nationales (tests, entraînements en groupe, épreuves) dans toutes les disciplines et pour toutes les catégories sera également mis 'en suspens'.

En début de semaine prochaine, une décision sera prise concernant les stages et les épreuves prévues dès le début des vacances de Pâques.

"Les fédérations cyclistes sont conscientes que le 3 avril ne sera possiblement pas une date finale. C'est pourquoi que nous restons en contact étroit avec les instances fédérales compétentes, entre autres avec le but d'être prêts à une prolongation éventuelle de cette période", précise la fédération. "Il s'agit d'une période difficile pour tous les coureurs, les équipes, les clubs et les organisateurs avec des implications pour le maintien de la condition, le programme et les intérêts économiques. Belgian Cycling reste convaincue que nous pouvons surmonter ensemble cet obstacle pendant que nous contribuons modestement dans la lutte contre le coronavirus."