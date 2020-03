Coronavirus : Education First veut se retirer de Milan-Sanremo et des Strade

La tenue de trois courses cyclistes italiennes, à savoir les Strade Bianche, Tirreno-Adriatico et Milan-Sanremo, a été confirmée en début de semaine. Celles-ci étaient menacées d’annulation suite à l’émergence du Coronavirus.

Ce mercredi, on apprend que l’équipe EF Pro Cycling a demandé à l’UCI à pouvoir se retirer des trois courses susmentionnées. Le team cycliste est préoccupé par la situation et a ainsi pris cette décision. Education First s’appuie sur plusieurs recommandations du gouvernement et de services américains.

"Nous pensons qu’il est préférable de suivre les conseils et de faire tous les efforts pour garder notre personnel et nos coureurs en bonne santé", a notamment précisé EF Pro Cycling dans son courrier, d’après le Wall Street Journal.

L'équipe CCC, de son côté, devait normalement s'envoler pour l'Italie ce mercredi, mais elle a décidé de reporter son départ d'un jour. Leur reconnaissance de jeudi est donc annulée. "Nous garderons nos coureurs à la maison un jour supplémentaire", a déclaré Phoebe Haymes, l'attachée de presse de la CCC. "Nous attendons les nouvelles et les développements ultérieurs".

