Coronavirus: Astana remporte la première étape du Tour d'Italie virtuel

L'équipe Astana, composée de Alexey Lutsenko (auteur du meilleur temps de l'ensemble des participants) et Davide Martinelli, a remporté la première étape du Tour d'Italie virtuel samedi. Au général, la formation kazakhe compte 6:46 d'avance sur l'équipe d'Italie (Elia Viviani et Samuele Zoccarato) et 9:40 sur Bahrain-McLaren (Fred Wright et Grega Bole).

Chez les dames, Trek-Segafredo est en tête grâce à Elisa Longo Borghini et Lizzie Deignan.

La première étape se tenait entre San Salvo et Tortoreto sur une distance de 32 km avec deux ascensions, respectivement de 2,5 et 1,7 km.

Ce Giro virtuel se déroule par équipes en reprenant virtuellement une partie du parcours du vrai Giro, qui devait se tenir du 9 au 31 mai. Chaque équipe alignera deux coureurs par étapes. Les courses des pros se disputeront le mercredi et le samedi. Le jeudi et le dimanche, des anciens coureurs s'affronteront sur le même parcours.

La 103e édition du Tour d'Italie a été reportée en raison du coronavirus. L'UCI a annoncé mercredi qu'elle se tiendra après les Mondiaux organisés à Aigle et Martigny, qui ont lieu du 20 au 27 septembre. Les dates exactes doivent encore être officialisées.