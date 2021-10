Coppa Bernocchi : Remco Evenepoel "un peu surpris" de partir si tôt

Remco Evenepoel a décroché lundi son huitième succès de la saison. Le coureur de Deceuninck-Quick Step s'est imposé en solitaire à la Coppa Bernocchi, une sorte de répétition générale avant le Tour de Lombardie, samedi.

Evenepoel voyait la course comme un entraînement en vue du Tour de Lombardie. Il a attaqué à environ 140 km de l'arrivée, recevant l'aide de son équipier Fausto Masnada et de quatre autres coureurs.

"Nous étions un peu surpris de partir si tôt, car nous nous attendions à un plus gros groupe à l'avant", a raconté Evenepoel sur le site de son équipe. "J'avais Fausto avec moi et nous avons très bien travaillé ensemble avec le reste des gars et avons gardé un rythme régulier dans les montées. Quand nous avons atteint une avance de quatre minutes, nous savions que c'était notre course."

"Comme la dernière partie du parcours était plate, j'ai attaqué avant la dernière ascension et à partir de là j'ai tout donné jusqu'à l'arrivée. Je suis heureux de cette victoire, une victoire de l'équipe car sans l'aide de Fausto, elle n'aurait pas été possible."